06 ноември 2025, 17:47 часа 997 прочитания 0 коментара
За първи път Украйна даде доживотна присъда на руски войник за екзекуцията на военнопленник

За първи път украински съд днес постанови доживотна присъда на руски войник, след като го призна за виновен в убийството на украински военнопленник. Съдът в град Запорожие призна 28-годишния Дмитрий Курашов за виновен в убийството на Виталий Ходнюк, украински войник, който се предал през януари 2024 г., след като укритието му било превзето от руските сили. Курашов бе признат за виновен в нарушаване на законите и обичаите на войната, включително предумишлено убийство, съобщи Главната прокуратура на Украйна.

Това е първата такава присъда от началото на руската инвазия.

"Установено е, че на 6 януари 2024 г. стрелец от щурмов отряд "Шторм-В" на 218-и танков полк на 127-а мотострелкова дивизия на 5-та армия на Източния военен окръг на руските въоръжени сили е екзекутирал украински военнопленник по време на боеве край село Приютно в Пологовски район", се казва в съобщението.

Украинският защитник е излязъл от окопа невъоръжен, вдигнал е ръце и ясно е показал, че се предава. Руските военни са го накарали да коленичи, след което Курашов е стрелял в него от автоматично оръжие. Украинският войник е загинал на място.

Същия ден, след контраофанзива на украинските сили, окупаторът е бил заловен и предаден на правоохранителните органи.

Руският войник е с криминално досие в Русия. За да избегне наказание за кражба, той е подписал договор с руската армия през ноември 2023 г. и е отишъл на фронта в Украйна да убива.

