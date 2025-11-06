За първи път в историята: Фестивалът "СУРВА" ще се проведе в два уикенда (ВИДЕО)

Любопитно:

06 ноември 2025, 15:25 часа 572 прочитания 0 коментара

За първи път от началото на фестивалите, Международният фестивал на Маскарадните игри "СУРВА" 2026 ще се проведе от 16 до 25 януари, в град Перник. Това стана ясно на пресконференцията на Община Перник по-рано днес. По време на конференцията, заместник-кметът на града Стефан Кръстев заяви, че причината за това решение е големият интерес към събитието през последните години и невъзможността всички групи да покажат програмите си пред зрителите. 

"„СУРВА“ 2026 идва след голямо международно признание – Перник беше обявен от Федерацията на европейските маскарадни градове за Европейска маскарадна столица и Глобален център на маскарадните традиции", добави още той. 

Освен традиционните кукерски игри, фестивалът ще предложи и богата десетдневна съпътстваща програма - концерти, изложби, спектакли, арт инсталации, работилници и много други. 

Специално за юбилейното издание е създаден нов визуален знак, посветен на 60-годишнината на "СУРВА". Той е дело на дългогодишния бранд мениджър на фестивала Марина Стоянова, а цялостната визуална идентичност се разработва съвместно с едно от водещите български студия за анимация. 

Българските групи могат да изпратят своите формуляри за участие до 1 декември 2025 г., а до момента участие са потвърдили маскарадни групи от Франция, САЩ, Италия, Португалия, Хърватска, Гърция, Словения, Република Северна Македония, Румъния и Сърбия. Очакват се потвърждения и от Аруба, Белгия, Албания и Германия и други .

Александра Йошева
