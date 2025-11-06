За какво да празнувам Ден на Русия - че живеем скапан живот: 31 месеца затвор за тези думи (ВИДЕО)

"Какъв по дяволите празник е това? Някакъв празник, Ден на Русия? Имаш ли с какво да се гордееш? С какво, по дяволите, се гордееш? Живееш скапан живот – ядеш си последния скапан хляб без сол. Трябва да убиваш хора, за да си купиш коли и скапани апартаменти, да пиеш като смок, сякаш ти е последният ден, и да носиш скапани медали. Медалите са доживотно клеймо, че сте скапани убийци. Децата ви ще страдат от това, казвам ви". За тези думи блогърката от Иркутск Мария Махмутова е осъдена на 2,7 години затвор - престой в наказателна колония.

Махмутова казва всичко това пред камера и го публикува в социалните мрежи, което в Русия няма как да остане без последствия - гласовете на недоволство моментално стигат до съд. В случая Махмутова е призната за виновна по две обвинения: "употреба на насилие, което не е опасно за живота или здравето, срещу държавен служител при изпълнение на служебните му задължения“ и "публична обида на държавен служител при изпълнение на служебните му задължения".

В материалите по делото се посочва, че на 9 юни 2025 г. подсъдимата публично е обидила инспектор на КАТ, а на 24 юни в дежурния участък на полицейското управление е използвала насилие срещу полицай, "като по този начин е причинила физическа болка и телесна повреда на служителя, но не е довела до вреда за здравето". Във вторият случай се казва, че обвиняемата е ухапала "служителя на реда".

Махмутова е признала вина. Тя е публикувала и видео с извинение, че изобщо е пуснала първия видеоклип. В извинението казва, че не е спала цяла нощ, че е готова за всичко и "очаква пълна катастрофа". Единственото нещо, за което не е била подготвена, е детето ѝ да остане без майка. Видеото показва и как жената се опитва да си пререже китките.

