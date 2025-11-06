Борисов привика бизнеса в централата на ГЕРБ за бюджета (СНИМКИ)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра в централата на партията в четвъртък представители на работодателските организации и Министерството на финансите за "тежък разговор" по проекта за Бюджет 2026. Срещата се проведе ден след като бизнесът бойкотира заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който трябваше да обсъди проектобюджетите на държавата, Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване.

Още преди срещата Борисов даде ясно да се разбере, че не възнамерява да отстъпва на работодателите, които според него години наред са се възползвали от преференциални мерки – субсидии за електроенергия и благоприятно данъчно облагане, докато гражданите носят по-голямата част от данъчната тежест.

"Струва ми се нечестно, ако държавата е дотирала с 1.1 млрд. лева от юни досега, включително 200 млн. лева от вчера, бизнеса за евтин ток. Работодателите ще имат един приятен, но тежък разговор с мен. Ще им напомня за тези 1.1 млрд. лева", заяви той преди срещата. Още: Браншът: Бюджетът обрича на фалити българските производители на храна

След разговора Борисов съобщи, че обсъждането е било съсредоточено върху предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и "необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството".

"Да не се крие в теменужките": Асен Василев призова МФ за оттегляне на бюджета и спиране на рекета (ВИДЕО)