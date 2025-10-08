Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 9 октомври 2025 г. Очаквайте разкрития

На 9 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 18-и лунен ден до 19:54 ч. Плутон безмилостно ще извади наяве всичко, което е било внимателно скрито: слухове, клюки, манипулации, скрити мотиви, неизказани оплаквания и стари психологически травми. От една страна, това създава огромен риск от кавги и пълни недоразумения. От друга страна, тези обстоятелства могат да се разглеждат като уникална възможност да се стигне до корена на проблема и дори да се уредят трудни взаимоотношения. 

Този аспект насърчава всички да говорят откровено, дори и да е трудно и болезнено. Сега е моментът да разголите душата си и ясно да изразите от какво сте доволни и какво бихте искали да промените. Внимавайте обаче да не бъдете прекалено емоционални или агресивни; спокойствието ще бъде ключът към успеха и възможностите днес, докато прекомерната импулсивност ще ви обърка и ще ви попречи да намерите правилния път.

Подстригването през този лунен ден не е препоръчително, дори е противопоказно. През 18-ти лунен ден сънищата в повечето случаи се сбъдват. Ако видите ярки и добри сънища в този ден, тогава така ще бъде и в живота, а лошият сън може да бъде обърнат. Това е във вашите сили. Когато се събудите, трябва незабавно да погледнете ярка електрическа или слънчева светлина.

