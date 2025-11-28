Кога ще има сняг? Проф. Рачев обеща да отговори следващата седмица

В събота дъждът спира – първо в Западна България, а в неделя и в останалата част от страната. Тази сутрин видях някакви леки снежинки, които се топят веднага. Ще остане топло за сезона. Изпращаме топъл и дъждовен месец. Идва месец декември, но няма студ, поне до Никулден. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Кога ще има сняг? Професорът обеща да отговори на този въпрос следващата седмица, но до Никулден такъв не се очертава.

Времето днес

В почти в цялата страна ще продължи да вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. Днес и на места в Източна България ще вали дъжд, придружен от гръмотевици.

Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в Югоизточна България – до 13 градуса, в София – около 6 градуса. Максималните ще са между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина – около 6-7 градуса, в София – около 9 градуса.

В събота валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната валежите ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България.