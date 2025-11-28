Войната в Украйна:

Намираме се в бюджетно блато "3, 5, 8": Николай Василев с критики

28 ноември 2025, 08:26 часа 330 прочитания 0 коментара
Намираме се в бюджетно блато "3, 5, 8": Николай Василев с критики

„Бюджет 2026 не е изтеглен, може да бъде променен или изтеглен, но засега нищо“. Това заяви бившият министър на икономиката Николай Василев пред bTV. По думите му разговорите за бюджета продължават и закъсняваме със сроковете за приемането на държавния бюджет. Още: Няма как да се отреже отникъде

Бюджетно блато

Снимка: БГНЕС

„В момента сме в бюджетно блато „3, 5, 8“ – бюджет с уж 3%, но това е фалшиво. Всички знаем, че започваме от минус 5 и накрая финишираме на минус 8. Ето в такова бюджетно блато се намираме“, коментира Николай Василев.

Още: Не е време за празнуване: Божидар Божанов обяви, че опозицията остава в протестна готовност

Той се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Николай Василев подкрепя работодателите затова, че първо са излезли от Тристранката и техните идеи – да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък „дивидент“.

Василев посочи, че в коалиционното споразумение между управляващите е трябвало да заложат на трите „икономически котви“ - да не се харчи повече от 40% от Брутният вътрешен продукт, да не се увеличават преките данъци и да няма бюджетен дефицит.

Николай Василев не иска да има бюджет с 8% дефицит.

Той се обяви против държавата да купи „Лукойл“. Управляващите нищо не казват, но със сигурност имат потайни планове за рафинерията в Бургас, съзря Василев, според когото най-добрият вариант е сериозен западен инвеститор да купи „Лукойл“.

Още: КНСБ: Всички страни по бюджета трябва взаимно да се изслушваме и да направим компромис

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Тристранка Николай Василев държавен бюджет БСК работодатели Бюджет 2026
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес