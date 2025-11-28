Намираме се в бюджетно блато "3, 5, 8": Николай Василев с критики

„Бюджет 2026 не е изтеглен, може да бъде променен или изтеглен, но засега нищо“. Това заяви бившият министър на икономиката Николай Василев пред bTV. По думите му разговорите за бюджета продължават и закъсняваме със сроковете за приемането на държавния бюджет. Още: Няма как да се отреже отникъде

Бюджетно блато

Снимка: БГНЕС

„В момента сме в бюджетно блато „3, 5, 8“ – бюджет с уж 3%, но това е фалшиво. Всички знаем, че започваме от минус 5 и накрая финишираме на минус 8. Ето в такова бюджетно блато се намираме“, коментира Николай Василев.

Той се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор.

Николай Василев подкрепя работодателите затова, че първо са излезли от Тристранката и техните идеи – да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък „дивидент“.

Василев посочи, че в коалиционното споразумение между управляващите е трябвало да заложат на трите „икономически котви“ - да не се харчи повече от 40% от Брутният вътрешен продукт, да не се увеличават преките данъци и да няма бюджетен дефицит.

Николай Василев не иска да има бюджет с 8% дефицит.

Той се обяви против държавата да купи „Лукойл“. Управляващите нищо не казват, но със сигурност имат потайни планове за рафинерията в Бургас, съзря Василев, според когото най-добрият вариант е сериозен западен инвеститор да купи „Лукойл“.

