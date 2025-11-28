Докога с по 2-3 коли?

Проблемът с паркирането в София, а пък и в други градове, не идва от малкото паркоместа. Той идва от многото коли. Проблем, който тотално се игнорира, за сметка на по-лесните за въвеждане финансово наказателни акции срещу живеещите в засегнатите квартали.

По официални данни София е дом на 1,2 млн. души. Регистрираните коли в столицата минаха 1 млн. още през 2021 г. Математиката е ясна - на човек по кола, или иначе казано, хиляди домакинства с по 2-3-4 автомобила.

Защо ли? Защото у нас е доста евтино да притежаваш кола. И когато нещо е лесно достъпно, имаш по много.

Ниски данъци - високи наличности

Пред всеки български блок са паркирани коли, които стоят като паметници или които се ползват рядко. Защото домакинствата масово имат поне по 2 коли, без това да е особено финансово затруднение. Без значение от стандартното мрънкане колко всичко е скъпо, колко висока е инфлацията и колко ниски са доходите, автомобилно многодетни семейства у нас - бол.

Един средно стандартен годишен данък на кола у нас е 30 - 60 лв. Джобни за цигари. Да, "Гражданската отговорност" е малко по-скъпа, но не толкова, че да откаже някой от покупка.

Да вземем за пример една средно голяма, не особено мощна 10-годишна немска кола. Това е усреднен, дори леко амбициозен пример, имайки предвид, че по последни данни в България има 3,1 млн. регистрирани леки коли, от които 2,8 млн. са над 20-годишни.

Та "Гражданската отговорност" на тази кола у нас би струвала между 280 и 350 лв.

В Белгия, където средната заплата е 4 пъти по-висока от нашата, минималната застраховка на тази кола би била 5 пъти по-скъпа - около 750 евро.

В Германия пък, където средната заплата също е 4 пъти по-висока, застраховката би струвала минимум 6 пъти повече - от 800 до 2200 евро, в зависимост от възрастта на шофьора, опита, семейното положение и някои други фактори.

Другите могат, ние - не

Става ясно, че дори в по-богатите държави, данъците и таксите за притежание на автомобил са пропорционално по-високи, отколкото в България. Тук с радост си караме таратайките, всеки в семейството е с кола, пък къде и как ще паркираме и колко ще замърсяваме не са ни проблеми на дневен ред.

Разбира се, има и друг вариант. В Албания, Косово и Черна гора, които далеч не ни превъзхождат икономически, са избрали него. Албания и Черна гора забраниха вноса на коли над 15 години, а Косово - на такива над 10 години. Средните заплати в Косово и Албания са наполовина на нашите, но властите са решили да влязат в битка срещу старите и многобройни таралясници и действат. Ние, от друга страна, явно ще се борим за "Зелена зона" на 3 морета.

Автор: Десислава Любомирова