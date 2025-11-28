"В сферата на сатирата": Необяснимото в обвиненията срещу Благомир Коцев

"В сферата на сатирата ще влезем. Депутатът го няма - той е неизвестен, но е дал указания за формиране на престъпно сдружение според обвинителния акт". Кметът е обвинен, че е искал подкупи, които обаче са дадени на други лица. Една служителка се оплаква, че я карал да върши работа, която тя не иска да върши. Едно от най-впечатляващите неща в обвинителния акт е, че се появи твърдение на прокуратурата, че престъпното сдружение събирало подкупи в полза на политическата партия, към която членовете на сдружението принадлежат. Никой свидетел не твърди това. Това е влизане на прокуратурата в политиката - думи на адвокат Ина Лулчева, която е един от юридическите защитници на кмета на Варна Благомир Коцев.

В нито едни свидетелски показания не се твърди, че уж събираните с подкупи пари са за кампании на политическа партия, подчерта юристът.

Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, но след прехвърлянето на делото се изгубиха всички аргументи, че г-н Коцев извън ареста ще попречи на делото (с натиск върху свидетели), каза още Лулчева пред БНТ.

СНИМКА: БГНЕС, адвокат Ина Лулчева

Още: За броени часове: Събраха чрез дарения всичките 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

За адвокат Лулчева не може да се говори за натиск върху съда чрез протестите в подкрепа на Благомир Коцев. Това е израз на недоволство, подчерта тя - явно визирайки всички нелогични събития и твърдения по случая, особено предвид изброяваните през последните 5 месеца несъответствия и определени "съответствия" в историята на свидетелите срещу Коцев и работата на прокуратурата през годините.

Засега решението Благомир Коцев да излезе от ареста, под гаранция от 200 000 лева, не е окончателно. Самата Лулчева не се нае да коментира кога Коцев може да се върне у дома.

Още: Благомир Коцев излиза от ареста срещу солидна гаранция (ВИДЕО)