Студио Actualno:

"В сферата на сатирата": Необяснимото в обвиненията срещу Благомир Коцев

28 ноември 2025, 07:41 часа 517 прочитания 0 коментара
"В сферата на сатирата": Необяснимото в обвиненията срещу Благомир Коцев

"В сферата на сатирата ще влезем. Депутатът го няма - той е неизвестен, но е дал указания за формиране на престъпно сдружение според обвинителния акт". Кметът е обвинен, че е искал подкупи, които обаче са дадени на други лица. Една служителка се оплаква, че я карал да върши работа, която тя не иска да върши. Едно от най-впечатляващите неща в обвинителния акт е, че се появи твърдение на прокуратурата, че престъпното сдружение събирало подкупи в полза на политическата партия, към която членовете на сдружението принадлежат. Никой свидетел не твърди това. Това е влизане на прокуратурата в политиката - думи на адвокат Ина Лулчева, която е един от юридическите защитници на кмета на Варна Благомир Коцев.

В нито едни свидетелски показания не се твърди, че уж събираните с подкупи пари са за кампании на политическа партия, подчерта юристът.

Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, но след прехвърлянето на делото се изгубиха всички аргументи, че г-н Коцев извън ареста ще попречи на делото (с натиск върху свидетели), каза още Лулчева пред БНТ.

СНИМКА: БГНЕС, адвокат Ина Лулчева

Още: За броени часове: Събраха чрез дарения всичките 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За адвокат Лулчева не може да се говори за натиск върху съда чрез протестите в подкрепа на Благомир Коцев. Това е израз на недоволство, подчерта тя - явно визирайки всички нелогични събития и твърдения по случая, особено предвид изброяваните през последните 5 месеца несъответствия и определени "съответствия" в историята на свидетелите срещу Коцев и работата на прокуратурата през годините.

Засега решението Благомир Коцев да излезе от ареста, под гаранция от 200 000 лева, не е окончателно. Самата Лулчева не се нае да коментира кога Коцев може да се върне у дома.

Още: Благомир Коцев излиза от ареста срещу солидна гаранция (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ина Лулчева върховенство на закона върховенство на правото правосъдие Благомир Коцев
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес