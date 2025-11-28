Вселенският патриарх: Руската църква да се разграничи от варварството на Кремъл

Московската патриаршия, доминираща в православния свят, трябва да се разграничи от Кремъл. Тази своя позиция защити Вселенският патриарх Вартоломей Първи в интервю за АФП.

След като през 2018 г. Вселенската патриаршия призна независимата украинска църква, разривът с Русия тегне над православния свят. Все пак, Вартоломей е готов за преговори по въпроса, заявявайки, че "вратата на диалога винаги остава отворена".

"Не може духовници да благославят кръвопролитието в Украйна"

Вселенският патриарх, който още през 2022 г. заяви, че е станал "цел за Москва", не спести критиките си към своите руски колеги.

"Духовните лидери в Русия не могат да следват сляпо нечовешките интереси и варварската политика на своите политически лидери. Те не могат нито безразсъдно да оправдават, нито да благославят кръвопролитието в Украйна", коментира той.

Разцеплението

Вартоломей предаде томос – документ, с който се обявява независимостта на Украинската православна църква, на 6 януари 2019 г. Тя възникна едва през декември 2018 г. след обединението на двете разколнически дотогава групировки - Киевската патриаршия и на Украинската автокефална църква.

Вселенският патриарх предприе рискова маневра с този си ход, отменяйки указ на негов предшественик отпреди 350 години, по силата на който Киевската митрополия бе подчинена на Московската патриаршия.

Руският патриарх Кирил заплаши Вартоломей със схизма, а президентът Владимир Путин отправи косвени обвинения към Вселенския патриарх в подкупност.

Ситуацията в Турция

Вартоломей коментира и ситуацията в Турция, заявявайки, че страната не е враждебна към християните.

Турция, която приема тези дни папа Лъв Четиринадесети, не представлява враждебна среда за християните, въпреки голямото си мюсюлманско мнозинство, допълни предстоятелят на Константинополската патриаршия.

Ватроломей ще отбележи заедно с папата 1700-годишнината от Никейския събор, смятан за ключов момент в основаването на християнството.

Вчера папата имаше среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, обвиняван от критиците му, че иска да ислямизира страната.

Ердоган от своя страна заяви, че "поощрява уважението към всички вероизповедания". "Едно общество е живо само ако е плуралистично", коментира пък папата по време на срещата, предаде БТА.

В 86-милионна Турция днес има едва около 100 000 християни. Тази общност е най-вече резултат от геноцида над арменците в Османската империя, който Анкара отрича, и спорадичните исторически размени на население с Гърция.

Вселенският патриарх отчита посещението на папата като подчертано значим сигнал за единство, особено в свят, "обезпокоен и разделен от конфликти и противопоставяния".