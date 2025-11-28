Любопитно:

Роднините на Путин ни продадоха на Китай, затова воюваме: Разказ на танкист (ВИДЕО)

В началото на века (2000-те) живеехме добре - в Бурятия имаше работа, основно в минната индустрия. Можехме да си купим коли, парите стигаха за добър жилищен стандарт. След това дойдоха роднините на Владимир Путин - и затвориха главния източник на доходи в Бурятия, мината "Тунгуски". Сега мината се контролира от зет на руския диктатор, а въглищата от нея отиват в Китай - "новият господар на Русия". Съответно, Бурятия остава един от най-бедните региони в Руската федерация.

Всичко това са думи от разказ на водача на танков екип и механик (танк Т-72Б) в руската армия с позивна Салбон. Салбон е част от руските военни, които воюват в Украйна.

Той разказва и какъв е опитът му от Украйна. "Половината от полка ми вече го няма. Имахме 4 роти, 2 вече са заличени", твърди Салбон, като уточнява, че полкът е част от Пета руска бригада. Според него, оставащите 2 роти нямат достатъчно хора, за да изпълняват задачите, които би трябвало да изпълняват на теория.

Ивайло Ачев
