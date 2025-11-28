Няма как да се отреже отникъде

Думите от заглавието са на Пламен Димитров, председател на КНСБ - по огромната тема с държавния бюджет за 2026 година. Той обаче призна пред БНТ, че има "общ кюп на чантаджии" и не можело така, има и хора в държавния апарат с по 1300 лева заплата. Затова КНСБ протестира с искане за още 60 млн. лева разход за заплати в държавната администрация.

"Пиле със зеле, както казваме - за един само зеле", подчерта председателят на КНСБ. Той добави, че в 10:00 часа предстои среща с правителството и дали има алтернатива за 1 000 000 000 лева "дупка" на входа на бюджета. Вероятно ще жертваме инвестиционни проекти - 15 млрд. лева капиталова програма е много амбициозна, но не виждам как ще се реже от социални разходи, подчерта Димитров.

Преди него, лидерът на софийското звено на БСП Иван Таков пак подчерта, че Столетницата е готова да излезе от управлението, ако не бъдат изпълнени всички социални придобивки в проекта за бюджет, който все още е валиден в момента. Той не влезе в конкретика точка по точка за кои придобивки става въпрос.

Попитан дали е възстановен диалогът между синдикати, работодатели и правителство, Димитров отвърна, че синдикатите и работодателите са длъжни да стоят на една маса и да говорят. Имам известен оптимизъм, каза той за работата на Тристранката, като обаче поиска нови данъци. Например - данък върху транзакциите: "Всички знаем как се търгува на борсата". Има минимално облагане в Европа, във Франция и Нидерландия, даде пример Димитров какво може да се търси като още приходи в бюджета.

