Не е време за празнуване: Божидар Божанов обяви, че опозицията остава в протестна готовност

„Не е време за празнуване, а оттеглянето на Бюджет 2026 е тактическа победа на гражданите срещу войната на Делян Пеевски. Трябва всички да бъдем в протестна готовност“. Това заяви съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов пред bTV. Той обясни, че успехът на протеста е налице – бюджетът за 2026 г. е изтеглен в резултат на реакцията на гражданите. Единствените, които правиха бюджета е ДПС-Ново начало и те най-силно го бранеха, коментира Божанов.

Червените линии в бюджета

Снимка: Actualno.com

Според него хората трябва да следят и да бъдат в протестна готовност затова дали ще има промяна в СУПТО, както и във вдигането на данъците и осигуровките. „10% ръст на заплатите ми се виждат много. Увеличение на заплатите с инфлацията е напълно приемливо“, посочи Божидар Божанов.

Той запита какво социално има в Бюджет 2026? Увеличението на майчинските за втората година не е толкова значително и минималната работна заплата са единствените социални мерки в бюджета за следващата година, добави Божанов.

Той смята, че има боричкания в мнозинството между Пеевски и БСП за бюджета. Когато не се чуват аргументи и че държавата отива към пропастта, тогава улицата ще го каже максимално силно и ясно, предупреди Божанов.

Той определи като козметична промяната смята на Наталия Киселова като председател на Народното събрание с Рая Назарян.

