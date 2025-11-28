Антикорупционните органи на Украйна влязоха в дома на Андрий Ермак - ръководителя на офиса на Зеленски

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура (САП) провеждат претърсвания в дома на ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак в правителствения квартал на Киев сутринта на 28 ноември. Новината съобщи кореспондент на "Украинска правда" от мястото на събитието. Журналистите успяха да заснемат как около 10 служители на НАБУ и САП влизат в правителствения квартал. Засега няма повече информация около обиска.

На 25 ноември директорът на НАБУ Семен Кривонос изрази убеждението си, че разследването по делото „Мидас“ за корупция в енергийния сектор ще се разшири и ще възникнат нови подозрения.

Ролята на Ермак в корупционния скандал

Името на Ермак бе замесено в скандала с "Енергоатом" от Федир Вениславский - един от депутатите в най-голямата украинска партия "Слуга на народа" (партията на Володимир Зеленски). Той поиска Андрий Ермак да си подаде оставката и потвърди, че в партията има сериозна дискусия за ролята на Ермак в скандала.

На 18 ноември депутати от партията на предишния украински президент Петро Порошенко "Европейска солидарност" блокираха трибуната във Върховната рада с искане за оставката на цялото украинско правителство, защото е заплаха за националната сигурност на Украйна. Така те не позволиха да бъдат приети оставките на правосъдния и на енергийния министър (Светлана Хринчук/Гринчук и Херман Халущенко/Герман Галущенко). Впоследствие обаче блокадата бе преодоляна и двамата министри официално вече не са част от изпълнителната власт.

Скандалът с "Енергоатом"

Припомняме, че разследващите разкриха действия на група външни лица, които са участвали в корупционни практики с официални лица за контрол над държавни институции и дружества. В скандала бе замесен и Тимур Миндич - бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.

На 11 ноември журналисти разкриха имената на всички лица, замесени в разследването за масова корупция в „Енергоатом“. Според проекта „Схеми“ тези, получили уведомления за подозрение, са Тимур Миндич (наричан „Карлсон“ в аудиозаписите, публикувани от НАБУ), бившият съветник на министъра на енергетиката Игор Миронюк („Ракета“), изпълнителният директор по сигурността на „Енергоатом“ Дмитро Басов („Тенор“), Александър Цукерман („Шугърмен“), Игор Фурсенко („Решик“), Леся Устименко и Людмила Зорина. Петима души от списъка със заподозрени бяха задържани. Двама – Миндич и Цукерман – са напуснали Украйна.

Басов, Миронюк, Фурсенко, Устименко и Зорина бяха задържани под стража с възможност за освобождаване под гаранция. По-късно стана ясно, че Върховният антикорупционен съд е освободил под гаранция Леся Устименко и Людмила Зорина - служители в "бекофиса", замесени в схемата за пране на пари на „Енергоатом“.

На 13 ноември президентът Володимир Зеленски приведе в действие решението на Съвета за национална сигурност и отбрана за налагане на санкции срещу Тимур Миндич, който е съсобственик на продуцентското студио „Квартал-95“, и неговия сътрудник - бизнесмена Александър Цукерман.

