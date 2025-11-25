Любопитно:

25 ноември 2025, 22:43 часа
Аспект на деня и фаза на Луната за 26 ноември 2025 г. Сблъсък на мечти и реалност

На 26 ноември 2025 г. Луната е нарастваща. 7-и лунен ден от 12:23 ч. Този ден ще предложи трудно, но решаващо изпитание, което ще ви постави на изпитание емоционалната ви зрялост и яснотата на мисълта. Може да бъдете обзети от странна двойственост. От една страна ще изпитвате страстно желание да зарежете всичко и да започнете отначало, а от друга ще стои изкушението да се скриете от проблемите в суматохата на рутината. Не забравяйте, че не всички мечти са предназначени да бъдат реализирани – някои съществуват само като ориентири по вашия духовен път, сочещи пътя.

Проверка

Атмосферата на деня ще бъде изпълнена с красиви обещания и парадоксални открития, но сега е моментът да проверите информацията три пъти и да бъдете особено предпазливи към прекалено розовите перспективи. Вашата рационалност ще се впусне в продължителен дебат с вашите мечтания, създавайки вътрешен дискомфорт, но едновременно с това отваряйки уникални възможности за преосмисляне на житейските ви приоритети.

Сънища и подстригване

Ако чуете определени думи насън, опитайте се да ги запомните и да ги запишете. Тази звукова информация е насочена конкретно към вас. Ако съумеете да изтълкувате правилно съня си ще научите много полезни неща за себе си. Подстригването през този период не е препоръчително.

