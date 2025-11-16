Годишен хороскоп за 2026 г. Близнаци

Първите дни на Новата 2026 г. ще поставят представителите на знака Близнаци пред труден избор - ще трябва да балансирате между личните си интереси и тези на семейството, като въпросите за решаване ще са много и от всички аспекти. През януари най-важното е да балансирате емоциите и разума си и да не се подавате на разрушителни чувства, съветва Вашият годишен хороскоп за 2026 г. Не си мислете, че целият свят е срещу вас. Може да имате много въпроси за решаване, но това означава, че близкият период след това ще бъдат освободени от проблеми. В края на първия месец от новата година ще може да си поемете въздух и да се насладите на положителните последици от правилните решения, които сте взели.

Новолуние на 20 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Финансови възможности

Любовен годишен хороскоп за 2026 г.

През февруари е добре да се съсредоточите върху финансовото си положение, като една от първите крачки към подобряването му е да преразгледате разходите си. За някои представители на знака това може да бъде период на творчество, през който ще бъдат подкрепени от роднини в начинанията си. Не пропускайте последните дни на месеца, за да развиете проектите си - тогава ще имате сериозно вдъхновение и подкрепа от страна на жена. През март ще настъпи време, в което да се обърнете към себе си - своите блянове, мечти. Това е време, в което да се вслушате в интуицията си и да намерите истинското си аз. Може да си дадете сметка, че пътят, по който сте поели не е вашият. Не бързайте да се отчайвате, а обмислете внимателно правилните стъпки, за да откриете и реализирате истинското си призвание. Нека този процес бъде съпътстван с разумни методи, не се изкушавайте от алкохола, екстремните стъпки, избягвайте да влизате в спорове.

Седмичен хороскоп за 17-23 ноември 2025 г.

Пролетта

Големите промени през ноември 2025 г. - за три от зодиите

Април започва ударно за вас. Ще сте изпълнени с енергия, около вас ще има вихрушка от събития. Всеки ще иска да е с вас и около вас, но това може да крие някои рискове. През този период ще е много важно да бъдете предпазливи. Същото се отнася и за м. май. През това време е най-добре да избягвате поемането на рискове и вземането на прибързани решения. Възможно е да попаднете в плен на илюзии, в които да вложите напразно много средства - както парични, така и психически и физически. Пазете от прекомерна употреба на алкохол, бъдете внимателни и в употребата на лекарства. През май може да се наложи да се лишите от нещо, но това ще се случи, за да навлезе в живота ви друго - по-хубаво и ново.

Голяма изненада в живота на тези зодии през ноември 2025 г.

Лято

Лятото е идеалното време да впрегнете всичките си усилия в работата си. Тогава може да очаквате сериозно подобряване на финансовото ви състояния. Не се колебайте да сте настойчиви и да прилагате по-агресивни (все пак допустими) методи за постигане на целите. Най-успешна ще е тактиката да съсредоточите финансовите си ресурси изключително върху полезни и обещаващи проекти, като избягвате ненужни разходи.

Зодиите, които ще оставят проблемите зад гърба си и ще започнат нова ера в средата на октомври 2025

От 29 юни – 23 юли е вторият период на ретрограден Меркурий. Това е чудесно време, в което да обърнете внимание на семейството. Планирайте съвместна почивка, възродете отношенията си, въведете нови навици, които да се превърнат в традиция и да ви сплотят. През август Съдбата ще бъде много щедра към Вас, но ще се появят завистници. Бъдете внимателни, някой може да се опита да Ви измами, за да вземе това, което се полага само на вас.

Нова любовна глава започва за тези зодии през 2026 г

Есента

Началото на септември е време, в което да запретнете ръкави. Възможностите за установяване на полезни контакти и съответно - сделки ще са много. Възможно е и пътуване в чужбина и взаимодействие с чужденци. Успехът ви ще зависи от това до каква степен ще съумеете да се преборите с желанието да си осигурите повече удоволствия, на които активната работа ще пречи.

Краят на годината

Още: Попълнение в семейството и промени. Годишен хороскоп за 2026 г. Козирог

Краят на годината е време да забавите темпото и да обърнете повече внимание на здравето си. Ако усещате общ спад в енергията, не го отдавайте на обикновена умора. Посъветвайте се със специалист какво точно да предприемете, за да възстановите организма си. През октомври е добре да проявите повече внимание. Възможни са препятствия, които не зависят от вас. Важното е да не се борите с това, което не е във вашата компетентност. С началото на третия ретрограден период на Меркурий е добре да посветите времето и усилията си за установяването на хармонични отношения в семейството. Не очаквайте, че проблемите ще се решат от само себе си - ще са необходими много търпение и проява на взаимност. През ноември е възможна раздяла - не очаквайте проява на чувства от някой, който не е способен на това.

Обрати и растеж. Годишен хороскоп за 2026 г. Водолей

Последният месец на годината може да ви сблъска с някои неразбирателства. Бъдете внимателни в общуване и кореспонденция, уверете се, че сте правилно разбрани, когато обяснявате нещо важно. Последните дни на годината ще ви зарадват с много силни моменти на себереализация. Ще се чувствате на върха на света - имащи всичко, което сте пожелали и постигнали целите си.

Време за промяна. Годишен хороскоп за 2026 г. Риби

Ретроградни периоди на Меркурий

Като Ваш господар Меркурий има сериозно влияние върху живота ви. Ето защо е добре да отчетете неговите ретроградни периоди.

1. 26 февруари – 20 март

2. 29 юни – 23 юли

3. 24 октомври – 13 ноември

Особеното на предстоящата 2026 г. е, че и трите ретроградни цикъла ще се случат във водните знаци – Риби, Рак и Скорпион. Това означава, че темите за преосмисляне ще бъдат свързани не с външна логика, а с вътрешния свят на чувствата, интуицията, семейните връзки и дълбоките психологически процеси. В Риби може да имате прозрения, но ще ви е трудно да се съсредоточите върху фактите. В Рак всички мисли и разговори ще се въртят около дома, семейството и личния емоционален комфорт. А в Скорпион ще има шанс да разрешите трудни житейски ситуации, да стигнете до корена на проблемите в отношенията или да преосмислите подхода си към споделените финанси.

Снимки: iStock