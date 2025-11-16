Аспект на деня и фаза на Луната на 17 ноември 2025 г. Пазете парите си

На 17 ноември 2025 г. Луната намаляваща, 27-и лунен ден от 04:31 ч. Денят се характеризира с взаимодействието на Венера и Марс в Риби. Тази рядка комбинация ви дава способността да действате чрез чувства и интуиция. В любовта ще можете да изразявате нежност и грижа без думи, в творчеството – да черпите вдъхновение от най-дълбоките източници, а в работата – да намирате неочевидни, но ефективни решения.

Пазете парите си

Внимание е необходимо във финансовата сфера – утре ще бъде лесно да се поддадете на емоционални импулси при харчене. Преди да направите покупка, запитайте се: наистина ли е необходима или просто е в съответствие с текущото ви настроение? Във взаимоотношенията невербалната комуникация ще бъде особено ценна – понякога поглед или докосване могат да говорят по-силно от думите. В кариерата си се доверявайте на интуицията си, но я подкрепете с конкретни действия.

Сънища и подстригване

Ако се подстрижете в този ден косата ще расте много бавно, но ще запази дълго време формата си. Сънищата, видени в този лунен ден са сложни. Дори положителните от тях съдържат предупреждения за грешки.

Снимки: iStock