Хороскоп за днес, 27 декември: Съботата сервира най-сочното свинско на Скорпионите, а на Раците – само кисело зеле

Днес е Стефановден – празник, който по народните вярвания слага край на коледния цикъл и бележи идването на новата година. Смята се, че каквото има на трапезата, такова ще има и през годината, затова на този ден не се пести от храна, особено от месо. Свинското се приема като символ на благополучие и сит живот, а киселото зеле – на търпение и издръжливост. По традиция се хапва още месна баница и се вярва, че който е щедър днес, ще му върви и през новата година. Празникът носи различни знаци за всеки, а звездите подреждат порциите според зодията. Ето какво ще донесе Стефановден за всички знаци.

Овен

Овните ще се хвърлят смело в празничната суматоха, сякаш те са главните домакини. Ще им се наложи да вършат повече неща наведнъж, но няма да се оплакват. Народната символика на Стефановден ще ги подтикне да бъдат щедри. Един жест от тяхна страна ще бъде запомнен. В замяна ще получат уважение и признание. Празникът ще им донесе усещане за сила.

Телец

Телците ще се насладят на софрата така, както само те умеят. Ще оценят вкуса на традиционните ястия и ще се почувстват на сигурно място. Свинското на масата ще им подейства като знак за спокойна година. Един разговор ще ги накара да се усмихнат искрено. Те ще се почувстват заобиколени от грижа, което ще ги накара да се почувстват много обичани.

Близнаци

Близнаците ще бъдат в стихията си сред хора и приказки. Ще подскачат от тема на тема, както от чиния на чиния. Празникът ще им донесе новини, които ще ги развеселят. Те ще усетят лекота и свобода. Народните обичаи ще им се сторят забавни и любопитни. Денят ще им остави приятно настроение в душата.

Рак

За Раците трапезата ще бъде по-скромна, а в чинията ще преобладава киселото зеле. Това не означава лишение, а по-скоро урок по търпение. Те ще усетят, че не всичко трябва да е разточително, за да е ценно. Един спомен ще ги върне към минали празници. Това ще ги направи по-замислени. Стефановден ще ги научи да ценят и по-простичките неща.

Лъв

Лъвовете ще искат всичко да бъде празнично и богато. Те ще се постараят да създадат настроение, дори ако някой мрънка. Свинското на масата ще ги кара да се чувстват като царе. Ще обичат да бъдат в центъра на вниманието. Един комплимент ще ги накара да сияят. Празникът ще ги зареди с увереност.

Дева

Девите ще следят дали традициите се спазват както трябва. Те ще знаят кой обичай какво означава и защо се прави. Това ще им даде вътрешно спокойствие. Ще се почувстват полезни и нужни. Храната ще бъде подредена с внимание. Стефановден ще им донесе усещане за ред, тъй като всичко ще бъде точно, както са си го пожелали.

Везни

Везните ще търсят хармония и около масата, и в разговорите. Ще се стараят никой да не се почувства пренебрегнат. Символиката на изобилието ще ги радва. Един компромис от тяхна страна ще изглади напрежение. Те ще се почувстват удовлетворени. Празникът ще им подари вътрешен баланс.

Скорпион

Най-сочното свинско ще се падне именно на Скорпионите. Това ще бъде техният знак за благополучие и сила. Ще се почувстват подкрепени от съдбата. Празничната трапеза ще им донесе усещане за победа. Стефановден ще им подслади живота, защото ще има много смях и весели моменти около масата.

Стрелец

Стрелците ще гледат на празника с добро настроение и широка усмивка. Те ще приемат всичко като повод за радост. Народните вярвания ще ги забавляват. Ще споделят истории и ще заразяват околните с оптимизъм. Храната ще бъде само част от удоволствието, тъй като ще има и много други неща, които ще им радват и окото, и душата.

Козирог

Козирозите ще бъдат по-тихи, но много наблюдателни. Те ще оценят стабилността, която празникът носи. Свинското на трапезата ще им действа като знак за сигурност. Един жест на уважение ще ги трогне. Ще се почувстват оценени от близките си хора. Стефановден ще ги накара да се замислят по важните въпроси в живота.

Водолей

Водолеите ще гледат на обичаите с любопитство и леко иронична усмивка. Въпреки това ще усетят силата на традицията. Ще се радват на компанията повече, отколкото на ястията. Един разговор ще им отвори очите за нещо важно в живота им. Празникът ще ги сближи с близките им хора. Денят ще им донесе много топлина.

Риби

Рибите ще преживеят Стефановден по-чувствително от останалите. Ароматите от кухнята ще им събудят разаличен набор от емоции в тях. Те ще се радват на споделеността, дори и без големи порции. Киселото зеле ще им напомни, че и простото може да е вкусно. Един мил жест ще ги разчувства. Празникът ще им донесе душевна мекота.