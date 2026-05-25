Животът става по-лек: Венера в Рак закриля 4 зодиакални знака

Венера е в Рак, което прави живота наистина спокоен за четири зодиакални знака между сега и 13 юни 2026 г. През седмиците, в които планетата на любовта и красотата е в този подхранващ астрологичен знак, ние обикновено се чувстваме по-романтични и привързани. Това се отразява чудесно на 4 зодиакални знака, които предстои да изпитат голям късмет, хармония и емоционално удовлетворение през следващите няколко седмици.

Рак

Няколкото седмици, които Венера прекарва във вашия знак всяка година, са едни от най-добрите и това не е по-различно тази година, Раци. Животът е много по-спокоен за вас отсега до момента, в който Венера напусне вашия знак на 13 юни, не само защото ще се чувствате по-уверени, но и по-привлекателни, съответно хората се чувстват много привлечени от вас.

От подобряването на връзките ви до получаването на признанието, което заслужавате, в момента изпитвате огромен прилив на положителна енергия. Всичко това наистина достига своя апогей на 9 юни, един от най-щастливите дни в годината, когато изобилието и просперитетът е много вероятно да влязат в живота ви, тъй като двете най-щастливи планети, Юпитер и Венера, се съединяват във вашия знак.

Козирог

Въпреки че винаги се грижите за хората си физически, Козирог, емоциите не винаги са вашата силна страна. Тук Венера в Рак идва на помощ. Докато е в Рак, Венера е огромен тласък за връзките ви. Това означава, че през следващите няколко седмици срещите, любовта и емоционалните връзки ще вървят по-гладко за вас.

Независимо дали става въпрос за среща с някой нов или за укрепване на връзките, които вече имате, очаквайте животът да стане много по-лечебен и хармоничен за вас. Ако обаче не сте любители на романтиката, следете бизнес начинанията си – те също са силно засегнати, така че очаквайте да достигнете съвсем ново ниво на изобилие до 13 юни.

Везни

Всеки път, когато Венера е в Рак, получавате огромен тласък, особено на работа. Това може да включва повишение на заплатата, вълнуваща нова възможност, нова длъжност, нов шанс да бъдете супер креативни в работата си.

В миналото може да не сте могли да се изразите на работа по начина, по който бихте искали. Въпреки това, занапред късметът е на ваша страна. Ако печелите големи успехи в кариерата си, не се изненадвайте, ако откриете, че финансовото ви изобилие също се увеличава.

Овен

Овен, сега, когато Сатурн (планетата на дисциплината и упоритата работа) е във вашия знак, не е тайна, че сте преживели това в личния си живот. От семейна драма до малко хаотичен домашен живот, ще се радвате да знаете, че всичко това най-накрая е зад гърба ви.

Животът става много по-спокоен за вас, докато Венера е в Рак и можете да се свържете отново с любими хора, да излекувате емоционални рани. Под тази енергия можете да изпитате повече топлина, повече хармония и мир в дома си. Намирайки вътрешен мир, очаквайте да излекувате детските си рани, докато се чувствате дълбоко удовлетворени през този астрологичен сезон.

