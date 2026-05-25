Емоционален Саша Везенков след триумфа: Реве ми се, смее ми се! Вече мога да спя спокойно

Звездата на българския баскетбол Александър Везенков бе изключително емоционален след триумфа на Олимпиакос над Реал Мадрид в Евролигата. Саша бе много щастлив от спечелването на купата, която е четвърта в историята на Олимпиакос и първа от 13 години насам. А за пръв път българин успя да спечели най-силния европейски клубен турнир в баскетбола, като Везенков можеше да го направи и през 2023-а, но тогава Олимпиакос загуби болезнено именно от Реал Мадрид.

Попитан как се чувства веднага след спечелването на Евролигата, Везенков сподели следното пред Max Sport: "Честно казано, не знам как се чувствам. Реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти и това, което се случва днес, показва, че когато се трудиш и даваш всичко от себе си, накрая винаги идва добър резултат."

"Докато не свърши мачът, няма край. Много сме радостни, че държим купата в наши ръце. Имаше напрежение, но и Реал имаше много добра тактика, много добър треньор. Вече мога да спя спокойно, че спечелих и тази награда. Искам да благодаря на всички българи за подкрепата, знам, че и те подкрепяха днес Олимпиакос. Да знаят, че идват и по-хубави моменти", добави още Везенков.

Въпреки че бе считан за фаворит, Олимпиакос се нуждаеше от обрат срещу Реал, а накрая буквално оцеляваше в резултата.