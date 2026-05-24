Милан капитулира и излетя от Шампионска лига! Сензационен отбор влезе в крайното топ 4 на Серия А

Италианският футболен колос Милан няма да играе в Шампионска лига през следващия сезон! "Росонерите" капитулираха срещу Каляри и загубиха с 1:2 като домакин след обрат в последния 38-ми кръг на Серия А. Така Милан загуби мястото си в топ 4, а там се настани сензацията на първенството Комо. Отборът на Сеск Фабрегас завърши на четвърто място в крайното класиране и през новия сезон ще играе в най-силния европейски клубен турнир.

Комо на Сеск Фабрегас влезе в Шампионска лига, Милан отива в Лига Европа

Милан откри резултата на "Сан Сиро" чрез Салемакерс още във втората минута. В 20-ата минута обаче Каляри изравни след гол на Борели. През втората част Родригес вкара втори гол и донесе пълен обрат за Каляри. До края Милан така и не успя да се съвземе и допусна загуба, която им струва скъпо, тъй като Комо победи Кремонезе с 4:1 като гост и се възползва от грешката на "росонерите".

Иначе шампионът Интер завърши първи с 87 точки, следван от Наполи със 76, на трето място завърши Рома със 73 пункта, а Комо зае четвърто място със 71 точки. В Лига Европа ще играят Ювентус и Милан. Мачът на "бианконерите" в дербито с Торино се забави заради пострадал фен на Юве, заради който тифозите настояваха срещата да не се играе. Все пак мачът започна с голямо закъснение.

Иначе Аталанта ще играе в Лига на конференциите, след като завърши на седмо място. А Кремонезе окончателно изпадна от Серия А, присъединявайки се към вече изпадналите Верона и Пиза.

