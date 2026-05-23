23 май 2026, 23:11 часа
The New York Times: Тръмп прати Нетаняху в девета глуха за Иран

Американският президент Доналд Тръмп тотално е "отсвирил" израелския премиер Бенямин Нетаняху що се отнася до Иран. Това пише в свой материал The New York Times. Медията коментира, че доскоро Тръмп се е отнасял с Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа, като с равноправен партньор, като с втори пилот на борда на сложен за управление самолет. Сега обаче, след като настъпи примирие с Иран и започнаха преговори, Израел до голяма степен е изключен от преговорите между САЩ и Иран - а от втори пилот Нетаняху просто е станал пътник в "политическия самолет на Тръмп".

В материала се казва, че Нетаняху се е надявал, че войната ще свали режима на Иран, ще унищожи ядрената му програма и ще елиминира резервите му от ракети, както и производствените му мощности що се отнася до на първо място балистични ракети. Нищо не се случи. Вместо това Тръмп се насочи към прекратяване на конфликта, като отстрани Израел и ограничи влиянието на Нетаняху върху всяка окончателна сделка. Израелските власти сега разчитат на регионални контакти и събиране на разузнавателна информация, за да научат какво обсъждат Вашингтон и Техеран.

За Нетаняху последствията са както политически, така и стратегически. Той изгради имиджа си около това, че има несравнимо влияние с Тръмп, но Израел сега изглежда зависим от одобрението на САЩ дори за военни действия. А тепърва Нетаняху ще трябва да ходи на предсрочни парламентарни избори и то скоро, тази есен - като основният му политически съперник Нафтали Бенет, също бивш премиер на Израел, дори води съвсем леко в социологическите проучвания.

Междувременно Fox News съобщи, че Тръмп е провел "много позитивни" телефонни разговор с лидерите на Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Турция, Египет и Пакистан. Това идва на фона на данни, че скоро може да има развръзка що се отнася до Иран - Още: САЩ и Иран са близо до удължаване на примириет

 

Ивайло Ачев
