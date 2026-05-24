Историята е пренаписана! Александър Везенков стана първият българин, който печели Евролигата!

Баскетболната звезда на България Александър Везенков и неговият клуб Олимпиакос спечелиха най-силния европейски клубен турнир в баскетбола - Евролигата! На големия финал Везенков и компания победиха испанския Реал Мадрид с 92:85 точки в Атина, взимайки символичен реванш за болезнената загуба през 2023 година. Така Везенков се превърна в първия българин в историята, който става шампион в баскетболната Евролига.

Олимпиакос победи Реал Мадрид и спечели Евролигата

Олимпиакос стана първият отбор в историята, който печели както редовния сезон, така и финалите в Евролигата. Това е четвърта титла от Евролигата в историята на Олимпиакос, като тя идва след 13 години чакане. Везенков не направи най-силния си мач във финала, като имаше второстепенна роля за успеха, но той завършва сезона по феноменален начин - като шампион в редовния сезон и като шампион във финалите. Освен това българинът завършва сезона като водещ реализатор, както и с наградата MVP за редовния сезон.

Олимпиакос, който бе считан за абсолютен фаворит преди началото на финала, започна кошмарно срещата - със слаба игра в нападение. Трей Лайлс бе под пара в първите минути, като негова тройка изведе Реал до 9:1 точки. Малко след това Лайлс вкара нова тройка за 12:3, отбелязвайки 10-ата си точка от началото на мача. Олимпиакос показа реакция, като Везенков на два пъти се пребори за кош плюс фал. Първата четвърт приключи при 26:19 за Реал след 4/6 успешни тройки за "кралете", а неудържимият Лайлс завърши частта с 13 точки и 3 борби.

Везенков получи почивка за старта на втората четвърт, а Реал отново включи основното си оръжие в мача - стрелбата от дистанция, като нова тройка направи резултата 29:19. Постепенно Олимпиакос започна да обръща мача, като влезе в ритъм. Гърците показаха по-солидна игра в дефанзивен план, което им позволи да бъдат по-спокойни във фаза атака. Обратът стана факт при 38:36 за Олимпиакос във втората четвърт, за да накарат феновете в залата в Гърция да избухнат. Еван Фурние бе с водеща роля за обрата, като бе първият с двуцифрен брой точки от състава на Олимпиакос. Втората четвърт завърши при 27:18 за Олимпиакос и 46:44 за Олимпиакос в общия резултат.

Третата част отново отиде на сметката на Реал Мадрид. Олимпиакос се пропука при стрелбата, като вкара само 4/11 опита за две точки. Реал пък продължи със стратегията да опитва стрелба от дистанция, като вкара три коша от тройката. "Белите" взеха частта с 21:15 точки. Така се стигна до обрат в общия резултат - 65:61 в полза на Реал преди началото на последната четвърт.

В заключителната част Олимпиакос значително вдигна успеваемостта си при стрелбата - не само за две точки, но и при тройката, като вкара три пъти в първите си три опита. В крайна сметка гърците успяха отново да обърнат резултата и да поведат с няколко точки. Заключителните секунди обаче бяха инфарктни, като Олимпиакос направи няколко поредни грешки, които Реал частично наказа. Олимпиакос все пак взе последната четвърт с 31:20 точки, и спечели мача с крайния резултат 92:85.

Везенков завърши мача с 12 точки и 4 борби. Най-силен на паркета обаче бе Еван Фурние, който получи и наградата за "Най-полезен играч" на финалите на Евролигата.

