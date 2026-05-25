Гениалната българка, която снабдяваше Нешка Робева със "златни момичета" в художествената гимнастика

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Когато говорим за художествена гимнастика, на преден план несъмнено изплува името на Нешка Робева. С нейното име са свързани най-големите успехи на България, прави революция в световната художествена гимнастика, а мнозина я считат за един от най-велики български треньори сред всички спортове. Робева има неоспорими заслуги за постиженията на "златните момичета" на България, но в сянка остава още едно име, което има огромна роля в откриването и развитието на някои от най-талантливите ни гимнастички.

Златка Бончева и нейната работилница за "златни момичета" в Левски

Става дума за легендарната Златка Бончева - един от символите на българската художествена гимнастика. Тя е първият треньор на плеяда гимнастички от отбора на Левски, които впоследствие стигат до европейските и световни върхове в художествената гимнастика. Бончева е родена на 3 март 1939 година в София, като нейното призвание е да бъде не просто треньор, но и учител, ментор, психолог. Методиката ѝ е толкова добра, че всяка състезателка успява да развие максимално потенциала си, и то докато изпитва истинска наслада на тренировки.

Бончева се превръща в уникален педагог, който развива едни от най-талантливите ни гимнастички

Бончева развива качествата на децата като гъвкавост, отскокливост, издръжливост и укрепва мускулатурата им, докато ползва спортни игри. С този подход тя запалва всяко момиче и го задържа в спорта, като създава приятелска среда. Тренировките не се превръщат в досадно задължение, а точно обратното - момичетата отиват всеки ден в залата с огромно желание. Може би и това е ключът към дълголетието в този спорт: да опазиш всяко момиче от "прегаряне", а Бончева определено го доказва, като развива дузина таланти за големия спорт.

Нешка Робева взима бъдещите златни момичета от вещите ръце на Бончева

А признанието за Златка Бончева идва и от самата Нешка Робева, която споделя: "Когато през 1976 г. дойдох в "Левски", на Герена имаше само една схлупена заличка, заобиколена от цигански къщи. Въпреки това получих едно невероятно поколение от млади състезателки от фантастичния треньор на деца Златка Бончева. В тази група деца бяха Илиана Раева, Тереза Карнич, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова и още няколко имена. Златка Бончева, от чиито вещи ръце взех бъдещите ни златни момичета, ме прие по един невероятен начин."

Към изброените от Робева имена можем да добавим още няколко силни гимнастички, които са минали през ръцете на Бончева. Това са Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и други. Характерно за работата на Бончева е любов, вяра и постоянство. Тя учи състезателките си да опичат това, което правят, и да вярват в успеха. Защото всичко първо се случва в главата, а после на подиума. И нейните момичета очевидно се вслушват в думите ѝ, като част от тях покоряват най-големите върхове в спорта.

Как Златка Бончева превърна Илиана Раева в истински лидер

Златка Бончева е първият треньор и на великата Илиана Раева, която е многократна европейска шампионка и световна медалистка. Бончева дава и един от първите много ценни уроци в кариерата на Раева: "Имах безпардонно поведение, бях много властна, и тогавашната ми треньорка - Златка Бончева, ми даде първият урок, който никога няма да забравя. Заради лошото ми държание, тя ме наказа и една седмица другите деца от отбора не говореха с мен. Бях толкова разстроена, че не можех да спя, плачех непрекъснато", спомня си Раева.

"Един ден начупих клони люляци от улицата и отидох в дома ѝ. Тогава тя ме покани да вляза, бях едно малко момиче с огромен люляков букет, и ми каза: "Илиана, ти си родена да бъдеш лидер, но за да станеш такъв, трябва да научиш какво е лидерът. Лидерът винаги трябва да е за пример, първи да направи всичко, което иска от другите, той да помага на другите, а не да чака на него някой да му помогне, лидерът не трябва да се оплаква, не бива да наранява, той трябва да обича силните и можещите и да ги подкрепя", разказва още Раева за първата си треньорка.

Златка Бончева е много повече от треньор - и това се подразбира от спомените на Раева за безкрайните дни от детството покрай нея. "Жената, която ми показа първите стъпки във вълшебния свят на художествената гимнастика! Жената, която ме научи да говоря с топката и обръча, с цветята, птиците, дърветата и слънцето! Жената, която ни учеше да пеем песни, да рецитираме и пишем стихове, да рисуваме, да играем сцени от филми и театрални постановки, да правим мартеници, да правим картички, да прибираме в залата премръзнали котенца, за да ги изкъпем и нахраним..."

За много от момичетата в отбора на Левски Златка Бончева е като втора майка. Изгражда ги като характери и им дава път в живота. А най-интересното е, че когато започват да валят големите медали на нейните гимнастички, тя избира да остане в сянка, далеч от медийното внимание. И днес, когато Златка Бончева вече не е сред живите, си спомняме за нейния изключителен принос към един от най-успешните спортове за България.

Името Златка Бончева трябва да бъде поставяно на най-висок пиедестал като личност в спорта. Защото трудно може да се намери по-голям педагог от нея в цялата история на българската художествена гимнастика.

Автор: Стефан Йорданов

