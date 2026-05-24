Заради Иран: Пресдиректорът на Белия дом ругае по държавния секретар на Тръмп от първия му мандат

"Майк Помпео няма ни най-малка идея за какво говори. Той трябва да си затваря глупавата уста и да остави истинската работа на професионалистите. Не е чел нищо от това, което се случва, така че как да знае“. Думите са на Стивън Чунг, директор на комуникациите в Белия дом и един от най-близките пиари на американския президент Доналд Тръмп. Коментарът е защото Помпео разкритикува много силно готвеното мирно споразумение с Иран.

Освен грубиянския език, за отбелязване е, че Чунг говори на бившия държавен секретар на САЩ и то от първия мандат на Тръмп.

Какво каза Помпео: че с подготвящото се споразумение Тръмп ще финансира тероризма на Иран, защото Техеран ще може да събира такси от корабоплаването в Ормузкия проток. Като по учебник – и изобщо не е "Америка на първо място", заяви бившият американски държавен секретар:

White House official Steven Cheung blasts Mike Pompeo after he criticized the deal Trump is negotiating with Iran.

Същевременно, Axios обобщава, че САЩ и Иран са близо до подписване на споразумение за още 60 дни на мир. Съгласно него, Ормузкият проток ще бъде отворен, а някои американски санкции срещу Иран ще паднат. Ще има и преговори за ограничаване на обогатяването на уран и отказ на Техеран от вече обогатен уран – т.е. той ще бъде предаден. Американската армия няма да се изтегли от позициите си, а падането на санкции ще зависи от това дали Иран доказано ще си изпълнява договорените ангажименти. Тръмп и регионалните медиатори се надяват да обявят споразумението за завършено още днес, 24 май, но официални лица казват, че преговорите все още са на ръба и биха могли да се провалят в последния момент.

