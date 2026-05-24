Тръмп за мира в Иран: До голяма степен има споразумение, Ормузкият проток ще бъде отворен

24 май 2026, 0:08 часа
Снимка: Getty Images
"Споразумение е до голяма степен договорено, подлежащо на финализиране между Съединените американски щати, Ислямска република Иран и още някои държави". Това написа в своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Той публикува поста си, изброявайки с кои държавни лидери в Близкия изток е провел телефонен разговор преди малко. И уточни, че отделно е провел телефонен разговор с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, "който също премина много добре" - ОЩЕ: The New York Times: Тръмп прати Нетаняху в девета глуха за Иран

"В момента се обсъждат окончателни аспекти и подробности по споразумението, които ще бъдат обявени скоро. В допълнение към много други елементи от споразумението, Ормузкият проток ще бъде отворен. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", добави Тръмп.

При какви условия обаче би бил отворен протокът и какво друго ще включва евентуалното бъдещо споразумение, най-вече що се отнася до обогатения уран на Иран, предстои да видим. Засега и петролните пазари не реагират, защото съобщението дойде в момент, в който няма активна сесия никъде по света. Европейският сорт "Брент" е на ниво 103,54 долара за барел, а лекият американски суров петрол е 97 долара за барел - ОЩЕ: САЩ и Иран са близо до удължаване на примирието

Ивайло Ачев
