Тръмп за мира в Иран: До голяма степен има споразумение, Ормузкият проток ще бъде отворен

"Споразумение е до голяма степен договорено, подлежащо на финализиране между Съединените американски щати, Ислямска република Иран и още някои държави". Това написа в своята социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Той публикува поста си, изброявайки с кои държавни лидери в Близкия изток е провел телефонен разговор преди малко. И уточни, че отделно е провел телефонен разговор с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, "който също премина много добре" - ОЩЕ: The New York Times: Тръмп прати Нетаняху в девета глуха за Иран
"В момента се обсъждат окончателни аспекти и подробности по споразумението, които ще бъдат обявени скоро. В допълнение към много други елементи от споразумението, Ормузкият проток ще бъде отворен. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", добави Тръмп.
При какви условия обаче би бил отворен протокът и какво друго ще включва евентуалното бъдещо споразумение, най-вече що се отнася до обогатения уран на Иран, предстои да видим. Засега и петролните пазари не реагират, защото съобщението дойде в момент, в който няма активна сесия никъде по света. Европейският сорт "Брент" е на ниво 103,54 долара за барел, а лекият американски суров петрол е 97 долара за барел - ОЩЕ: САЩ и Иран са близо до удължаване на примирието
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) May 23, 2026
An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed.
Separately, I had a call with Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel, which,… pic.twitter.com/PY0mowbPeM