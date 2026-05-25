Бронзовите медали са за друг: Прегазиха Атлетико с 5:1 за финал в Ла Лига!

Отборът на Виляреал разгроми Атлетико Мадрид с 5:1 като домакин в мач от последния 38-и кръг на испанската Ла Лига. "Жълтата подводница" се развихриха в заключителните 15 минути на първата част, когато вкараха четири гола, за да откажат именития си съперник. По този начин Виляреал си осигури и бронзовите медали, завършвайки на трето място в крайното класиране, докато Атлетико финишира четвърти.

Виляреал разби Атлетико и финишира в топ 3 на Примера Дивисион

Дани Парехо откри резултата от дузпа в 30-ата минута, а четири минути по-късно Перес удвои. В 40-ата минута Микаутадзе покачи на 3:0. Три минути по-късно Пубил успя да върне един гол за Атлетико, но точно преди почивката Папе Гей вкара за 4:1. Диего Симеоне извърши тройна смяна на почивката, но тя не помогна. В 54-ата минута Перес вкара втория си гол в мача, за да направи резултата 5:1.

До края двата тима доиграха срещата, като Виляреал си заслужи третото място, след като показа много по-голямо желание в мача. Тимът завърши с актив от 72 точки - с три пред четвъртия Атлетико. Останалите мачове от кръга в Ла Лига се изиграха още в събота вечер, когато Барса и Реал записаха загуба и победа, а скорошен участник в Шампионска лига изпадна от елита на Испания.