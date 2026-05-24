Таро хороскоп за 25 май

Научете какво ви очаква този понеделник, 25 май 2026, според зодията.

Таро карта за понеделник за Овен: Кралица на мечовете, обърната

Овен, днес може да се почувствате изпитани в областта на комуникацията. Кралицата на мечовете, обърната карта таро, символизира смесени сигнали и известно объркване относно това какво е било казано и защо.

На 25 май се опитайте да бъдете отворени към въпроси, когато се чувствате обидени. Вместо да правите предположения, търсете яснота. Задаването на въпроси е отличен начин да проверите дали правилно четете намеренията на друг човек.

Таро карта за понеделник за Телец: Влюбените

В понеделник, Телец, ще трябва да направите много важен избор относно ключова връзка. Картата Таро „Влюбени“ ви кара да работите върху конкретно решение, което знаете, че отдавна е насрочено.

Вместо да бързате с нещо, обичате да чакате; обаче, всичко в живота си има крайни срокове, дори и да са неизказани. Днешното послание е да се приведете в съответствие с вашите ценности и с това, което най-много резонира с вашата истина.

Таро карта за понеделник за Близнаци: Шест мечове, обърната

Не е нужно да предприемате действия точно сега, Близнаци, но има вероятност да искате. Шестицата мечове, обърната карта таро, подчертава желанието за промяна, но вие се въздържате по една или две причини.

Сега е моментът да спрете да отлагате това, което трябва да направите. Можете да си напомните колко много обичате промяната и че да се държите така, сякаш се страхувате, не е нещо автентично, което бихте направили.

Таро карта за понеделник за Рак: Седем жезли

Рак, когато Луната навлезе във Везни, вниманието ви се насочва към познатото в живота ви. Обичате комфорта, който носи сигурността, и я защитавате с всичко, което имате.

На 25 май, Седемте жезли са за заемане на позиция и във вашия случай вие разглеждате това, което смятате за правилно. Ако харесвате как функционира дадена ситуация или връзка, може би не искате тя да се променя. Може би предпочитате нещата да останат същите. Хей, ако не е счупено, защо да го поправяме!

Таро карта за понеделник за Лъв: Умереност, обърната

В понеделник гледате напред и си мислите, че статуквото не е това, което искате да запазите. Въздържанието е свързано с умереност и предпазване от прекаляване.

Днес обаче атмосферата е пълна. Чувстваш, че заслужаваш малко декадентско преживяване, което е необичайно. За теб, да се занимаваш с повече от обикновено е забавно и нещо, за което да говориш по-късно. Carpe diem, Лео!

Таро карта за понеделник за Дева: Крал на чашите

Днес правиш крачка назад и оценяваш всичко. Не искаш да бъдеш човекът, който предполага, а по-късно разбира, че е сгрешил. Няма начин, не и ти, Дева.

Обичате да сте този, който уважава себе си и репутацията си. Картата таро Крал на чашите за 25 май е напомняне, че това да бъдете този, който контролира чувствата си, ви поставя на властовия стол.

Таро карта за понеделник за Везни: Две пентакли, обърнати

Знаете точно какво трябва да прави една Везна, когато животът ви се струва нестабилен. Спирате и не наливате масло в огъня. Чакате да се успокои.

В понеделник, 25 май, обърнатата Двойка Пентакли предсказва невероятен стрес, който се прокрадва в живота ви. И все пак, вие не позволявате на неща, които биха могли да ви „подкосят“, да ви притесняват. Вместо това, вие оставате уравновесени и контролирате реакциите си. Балансът за вас не е просто това, което искате, а това, което правите.

Таро карта за понеделник за Скорпион: Седем чаши, обърната

Няма да бъдеш онзи човек, който си мечтае да има това или онова. Вместо това, ти си инициаторът на промяната в живота си.

Таро картата „Седем чаши“ е за умствена яснота и за това да знаеш точно какво чувстваш в момента. Преструването, че фея ще ти донесе това, което желаеш, само те държи в застой. На 25 май ще излезеш в света, за да претендираш за това, което знаеш, че е писано да бъде твое.

Таро карта за понеделник за Стрелец: Смърт, обърната

Смъртта, обърната карта таро, е за край, който е отложен за неопределено време или поне за близкото бъдеще. В понеделник, 25 май, може да ви бъде даден този много специален подарък от време, който не сте очаквали.

Отмяната или нечия неналичност връща контрола във вашите ръце. Следващият въпрос е какво да правите с това, което имате, и как да се възползвате максимално от възможността си.

Таро карта за понеделник за Козирог: Обесеният мъж

Научили сте нещо, което другите често пропускат. Получавате повече, когато се отпуснете и се предадете на процеса. В понеделник, 25 май, се отказвате от идеята, че имате право на резултат. Вместо това виждате очакванията такива, каквито са.

Опции, обгърнати от свободната воля на човек. Не искате някой да се чувства така, сякаш трябва да прави нещо друго, освен да бъде себе си, а Козирог, всичко, което искате, е да му бъде позволено да прави същото.

Таро карта за понеделник за Риби: Крал на жезлите, обърнат

Искате да растете и да станете човекът, който знаете, че можете да бъдете. Проблемът е, че дори в ситуации, в които имате добри намерения, егото ви може да ви попречи.

Наранените чувства и усещането, че сте неразбрани, са предупредителни знаци на обърнатата карта таро на Краля на жезлите. В понеделник не се страхувайте да се изправите срещу страховете си и да признаете, когато грешите. Смирението винаги е по-вкусно, когато вие сте този, който го поднася.