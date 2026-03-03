Късметче според зодията за тази седмица, 02 - 08 март 2026

Овен

В петък, 6 март, Венера навлиза в Овен, променяйки фокуса в живота ви и увеличавайки силата ви на привличане. Тази енергия ви кара да преминете през масивен блясък, който носи по-голямо изобилие, възможности и късмет. Независимо дали е свързано с любов или пари, не забравяйте, че като бъдете себе си, можете да привлечете всичко, за което винаги сте мечтали.

Телец

Лунното затъмнение при пълнолуние в Дева ще се случи във вторник, 3 март. Тази лунна фаза е от значение за романтичните ви отношения, тъй като осигурява яснотата, която търсите. Ако сте обмисляли да започнете творчески проект или бизнес в областта на изкуствата, сега е вашият момент да го направите. Край на извиненията, Телец. Вярвайте напълно в мечтите си.

Близнаци

Марс, планетата на действието и решителността, влиза в Риби в понеделник, 2 март, помагайки ви да постигнете успеха, който винаги сте желали. Меркурий е ретрограден в Риби до 20 март, така че не се страхувайте да се върнете към минала идея или цел. Този път всъщност можете да я осъществите.

Рак

Венера управлява аспекти на богатството и красотата. Но тъй като навлиза в Овен в петък, 6 март, тази енергия е насочена към професионалния ти живот. Този транзит помага на вас и вашите таланти да бъдат забелязани от онези, които могат да ви помогнат да осъществите мечтите си. Няма по-подходящ момент от настоящето, за да получите работата на мечтите си.

Лъв

На прага си на някои важни промени в живота си. С ретрограден Юпитер в Рак, трябва да се доверите на вътрешното си аз. Предайте се на процеса, вместо да разчитате единствено на логиката. Тази нова глава от живота ви трябва да дойде от сърцето ви.

Дева

Отговорите, които търсиш, са вътре в теб. Това означава, че единственият начин да се чувстваш уверена и комфортно да продължиш напред, е като размишляваш върху това как се чувстваш. В сряда, 4 март, Луната в Дева се подравнява с Уран в Телец, носейки щастлива, нова посока или път в живота ви. И все пак, това е възможно само ако си позволите да правите това, което чувствате, че е правилно.

Везни

В четвъртък, 5 март, Слънцето в Риби прави тригон с ретрограден Юпитер в Рак, показвайки ви друг начин да работите и да живеете живота си. Тази енергия не е свързана с безкрайни дни или графици, нито пък изисква да избирате една област от живота си пред друга. Вместо това, тя ви помага да проектирате живот, който наистина ви кара да се чувствате добре и да постигнете успеха, който винаги сте желали.

Скорпион

В четвъртък, 5 март, Слънцето в Риби прави тригон с ретрограден Юпитер в Рак, връщайки ви предишна възможност. Слънцето в Риби носи креативност и радост, докато Юпитер носи късмет и нови начала. Приведете се в съответствие със съдбата си и бъдете готови да приемете риска, който идва от опитването на нещо ново.

Стрелец

Във вторник, 3 март, лунното затъмнение при пълнолуние ще се проведе в Дева. Тази енергия е свързана с двойните новолуния, които са се случили през 2025 г., включително слънчевото затъмнение на 21 септември. Помислете какво е започнало в професионалния ви живот през този период и как се чувствате по отношение на това сега.

Козирог

Докато Меркурий е на път да започне нов цикъл, вие трябва да си позволите да направите същото. Не можеш непрекъснато да преповтаряш аспекти от миналото си или да си позволяваш да бъдеш подтикван. Не забравяй да се откажеш от миналото. Новото начало не е просто събитие, а състояние на духа.

Водолей

В неделя, 8 март, Венера е в съвпад със Сатурн в Овен. Тази енергия носи нова възможност в живота ви. Тя променя начина, по който съобщавате какво заслужавате. Важно е да не бързате с този процес. Макар че това носи по-голяма стабилност и изобилие, вие също трябва да направите най-добрия избор за вас.

Риби

От понеделник, 2 март, Марс е в Риби, което ви помага да се движите с увереност и решителност към мечтите си. Марс в Риби ви позволява да предприемате действия, вместо да се съмнявате. Това обаче означава и че трябва да утвърдите вътрешното си аз, вместо да разчитате на насоките на другите. Слушайте душата си и не се колебайте да поемете риск. Това може да промени целия ви живот.