Късметът ще следва 4 зодии навсякъде до края на май

Астрологичната прогноза този месец става все по-добра и по-добра за тези знаци, които „достигат нови висоти“ с течение на времето. Означава ли това, че животът ще бъде лесен до края на месеца? Абсолютно не. Събитията в живота не спират просто защото астрологичната енергия работи в тяхна полза. Вместо да изпадат в отчаяние обаче, всеки от тези знаци се издига над него. Докато намирате своята основа, ето за какво да внимавате, ако искате да се възползвате максимално от втората половина на този месец.

Стрелец

Май няма да е точно без стрес за вас, но късметът ще ви сполети, докато насочвате интензивността по положителен начин. Астрологът препоръча да се справяте с всеки възникващ стрес чрез забавни дейности, особено творчески или развлекателни.

Всъщност, може дори да не регистрирате никакви трудни моменти през останалата част от месеца, тъй като ще бъдете толкова погълнати от нова ситуация, че най-предизвикателната астрологична енергия вероятно ще ви подмине без да се замисля. Така че, ако сте се надявали на повече любов и изобилие, подгответе се.

Овен

Април не беше точно най-благосклонният месец за вас, Овни. Трябваше да поемете инициатива и да задвижите нещата въпреки съпротивата, с която вероятно сте се сблъскали. Най-лошото обаче отмина. През останалата част от май 2026 най-накрая ще имате енергията да продължите напред без никакви съмнения, които да ви спъват.

И честно казано, ще се радвате, че април е бил „по-бавен“, защото това ви помогна да направите по-обмислени ходове. До края на месеца ще започнете да виждате признаци, че всичко, за което сте работили, добива форма. Така че, ако сте били изпълнени с несигурност или застой, не позволявайте това да ви обезсърчи твърде много. Май е добър месец, стига да се движите в съответствие с желанията си, а не с това, което другите мислят, че трябва да правите.

Лъв

Ако сте си мислили, че трябва да чакате, докато Юпитер, планетата на късмета и изобилието, влезе във вашия зодиакален знак в края на юни, за да започнете да привличате късмет, помислете отново, Лъвове. Приятелствата ви дават наистина задоволителен отдушник от всеки стрес, с който се справяте.

Най-накрая, като станете изключително социални, хората, с които се обграждате, могат или да ви направят, или да ви съсипят. За тези от вас, които са заобиколени от забавни и положителни хора, краят на месеца ще ви накара да се разтоварите с духовните си практики, тъй като ще имате необходимото време за себе си.

Близнаци

Много неща са се случили с вас, Близнаци, но този месец се учите да приемате своите особености. Все повече живеете живота си по свои собствени правила, а Вселената ви възнаграждава за вашите усилия.

Гледайки това, което ви прави уникални, това, което ви прави най-добрата версия на себе си, очаквайте да се впуснете в естествения си поток, докато впечатлявате другите с чара и майсторството си. Вече не се ограничавате от мнението на другите, вие се превръщате в най-автентичната версия на себе си досега.

