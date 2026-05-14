Премиерът Румен Радев назначи още шестима заместник-министри в три министерства.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. Витанов и досега заемаше поста заместник-министър, той е член на БАН, бил е дълго време заместник-ректор на Софийския университет. Таня Панчева досега бе директор на 55-то средно училище "Петко Каравелов". Още: Новите областни управители на Радев - много кадри на МВР, бивши лица на БСП и дарител в кампанията на ПБ

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията.