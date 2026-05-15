Илиана Раева избухна с емоционален коментар след триумфа на Дара

Българската певица Дара постигна страхотен успех в четвъртък вечер, след като класира България на финал на "Евровизия". Тя впечатли жури и публика с песента "Bangaranga" с уникално изпълнение, като си извоюва място на големия финал в събота вечер. А сред първите, които коментираха нейния успех, бе легендата на българската художествена гимнастика Илиана Раева, която остана във възторг от представянето на Дара.

Илиана Раева за Дара: Талантлива разкошотия!

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика използва личния си профил във Фейсбук, за да коментира успеха на Дара буквално минути след класирането ѝ на финал. "Браво, Дара! Смело напред, талантлива Разкошотия! Обичам те! Респект към всички българи, които гласувахте тази вечер!", написа Илиана Раева във Фейсбук.

Припомняме, че покрай класирането на Дара за "Евровизия" се разрази скандал, който доведе и до множество негативни реакции срещу изпълнителката. Дара дори се двоумеше дали да участва на "Евровизия". Тогава Раева публично се застъпи за Дара, като написа:

"Изчаках да обявиш решението си, за да ти кажа, че се гордея, че се изправи след този катарзис. Цялата омраза и агресия, която те застигна може да те смаже завинаги, но може и да те издигне в неподозирани висини. Ти избираш! Запомни: Изборът е само твой! И ти избра! Избра да се изправиш..."

