Официално: Кабинетът отстрани Деньо Денев от поста шеф на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Деньо Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", съобщават от правителствената пресслужба. До този момент той заемаше и временно поста на изпълняващ функциите председател на ДАНС. Очаква се тази позиция да бъде заета от Станчо Станев, който бе назначен също за зам.-председател, до избирането на титуляр на поста.

И още рокади

Правителството предлага бригаден генерал Любомир Монов да бъде освободен от длъжността "Директор на дирекция "Отбранителна политика и планиране" и от военна служба на основание чл. 162, ал. 1, т. 1 от ЗОВСРБ (по взаимно съгласие на страните, изразено писмено).

Правителството предлага полковник Методи Методиев да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на "Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране", до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

