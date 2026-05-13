Новите областни управители на Радев - много кадри на МВР, бивши лица на БСП и дарител в кампанията на ПБ

Правителството на Румен Радев спази една основополагаща традиция за началото на живота на всяка изпълнителна власт и смени всички областни управители във 28-те области на страната още на първото редовно заседание на кабинета.

Впечатление прави, че голяма част от новите наместници на правителството по места имат кариера в Министерство на вътрешните работи или са работили в системата и на отбраната и военните. Повечето имена са познати в това си амплоа и при служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев, назначавани именно с подписа на Румен Радев. Малко обаче са повтарящите се имена от тогава - като това на Марио Смърков (Варна) и Огнян Михайлов (Видин).

Още: Безводието, цените, смяна на областните управители: Първо заседание на кабинета "Радев"

На немалко места в страната се наблюдава и политически трансфер на хора с партийни биографии в БСП като бивши депутати, общински съветници и кметове по места към "Прогресивна България", показа справка на Actualno.com:

Марио Богомилов - област Велико Търново -> бивш общински съветник в Община Горна Оряховица от БСП;

Кристина Сидорова - област Габрово -> бивш общински съветник в Габрово и депутат от БСП в 44-тия парламент;

Георги Чалъков - област Ямбол -> бивш заместник-кмет и общински съветник два мандата в община Тунджа от БСП;

Николай Неделчев - област Силистра -> от 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. - кмет на община Ситово от БСП;

София Торолова - област Софийска -> бивш общински съветник, а през 2023 г. и кандидат за кмет на Челопеч от БСП.

Още: Девет нови депутати: Бивши кадри на ДПС влязоха в парламента покрай кабинета "Радев"

И един дарител

В София областен управител става Йовелина Тихова. Тя е представена като професионалист с богат административен и управленски опит. Кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

Още: "Невинните нямаме нужда от оправдание": Скандалната зам.-министърка изживявала тежко оставката си

Любопитното е, че Тихова и съпругът ѝ, който е собственик на голяма компания в областта на информационните и комуникационни технологии, са дарили общо 25 000 евро в предизборната кампания на Радев (той - 19 хил., тя - 6 хил.). Тихова е била в борда на директорите на Столичния автотранспорт по времето на Йорданка Фандъкова. Била е кандидат за народен представител в 23 МИР от "Прогресивна България" на последните избори.

Вижте всички имена на новите областни управители на кабинета "Радев" тук - Пълна смяна във властта: Радев назначи нови областни управители в цялата страна.