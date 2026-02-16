Любовен съвет за всяка зодия 17 февруари 2026

Научете какво ви очаква този вторник, 17 февруари 2026, според зодията.

Овен

Чувствате се неудобно в момента, защото се опитвате да се впишете в ситуация, която не отговаря на естественото ви състояние. Не се опитвайте да привлечете нечие внимание, като се поставяте в изкуствена ситуация. Истинските ви чувства трябва да ви водят да казвате неща, които идват от сърцето. Любовта расте чрез истински изрази, така че днес е идеалният момент да покажете истинското си аз.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 16 - 22 февруари 2026

Телец

Днешната енергия прави романтичните връзки по-интензивни, като кара чувствата да се изострят по-бързо, отколкото си мислите. Когато някой иска твърде много или когато разговорът не върви по план, започвате да се чувствате разочаровани. Отделете малко време, за да си поемете дълбоко въздух, преди да позволите на бързите отговори да контролират действията ви. Поискайки пространство по спокоен начин, ще получите по-добри резултати, отколкото да се извинявате.

Близнаци

Днешната позиция на Луната ви подсказва да бъдете внимателни с въпроси, свързани с доверието. Някой важен човек може да се съмнява във вашата честност, ако имате връзка с минала връзка.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 16 - 22 февруари 2026

Преди да предприемете каквото и да било, помислете за това. Откровеността и честността ще ви помогнат да изясните всяко объркване и да защитите доброто си име. Днес е добър ден да изградите доверие във взаимоотношенията си и да се справите с проблемите с грация и яснота.

Рак

Днес може да имате някои съмнения относно връзката си. Може да започнете да се съмнявате във връзката си, след като чуете или усетите нещо. Внимавайте да не позволявате на подозрението да ви надделее. Спокойният разговор с партньора ви ще ви помогне и двамата да се разберете и да се почувствате по-добре. Днес е чудесен ден да укрепите връзката си, като проведете търпеливи разговори, които изграждат доверие.

Лъв

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 16 - 22 февруари 2026

Днешното подравняване ви кара да жадувате за вълнение още повече, но също така причинява емоционални сътресения, които ви карат да се чувствате неспокойни. Ако някой е твърде енергичен или има твърде много изисквания, трябва да напуснете тази ситуация. Отделянето на време, за да овладеете емоциите си, ще запази нещата спокойни. Когато си поемете няколко дълбоки вдишвания, можете да се справяте с взаимоотношенията с повече яснота и увереност, вместо да се впускате в тях прибързано.

Дева

Енергията на Луната днес ви казва да помислите как се справяте с любовния си живот. Когато осъзнаете, че начинът, по който се държите, не съответства на това, което наистина чувствате, трябва да бъдете честни за това. Едно искрено писмено съобщение е добър начин да бъдете честни, без да се чувствате под напрежение. Енергията на деня кара хората да искат да бъдат честни един с друг и да мислят за себе си, вместо да притискат другите.

Везни

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 16 - 22 февруари 2026

Днес енергията на Луната може да ви накара да се чувствате неспокойни, защото смятате, че някой лъже за вашата ситуация или прави любовния ви живот по-сложен. Не позволявайте това объркване да се влоши; вместо това, поддържайте подхода си стабилен и директен. За да изясните всички недоразумения, които биха могли да се влошат, трябва да говорите честно с партньора си или с някой друг, който е важен за вас. Честността ще ви помогне да видите нещата по-ясно, отколкото сте смятали за възможно.

Скорпион

Днес ще осъзнаете повече чувствата си, което ще ви направи по-отворени за малки промени във връзката ви. Имате силна интуиция, но трябва да внимавате да не позволявате на малките знаци да се превърнат в големи предупредителни знаци. Преди да отговорите, отделете малко време, за да помислите спокойно и логично за ситуацията. Един сериозен разговор ще ви даде повече истинска информация, отколкото биха могли да ви дадат всякакви догадки.

Стрелец

Още: Сатурн в Овен ускорява кармата: 4 зодии могат да спечелят много или да платят скъпо

Енергията на Луната ви кара да искате вълнуващи неща, но ще откриете, че енергията на някои хора ви уморява, вместо да ви вдъхновява днес. Искате да си тръгнете веднага, но отделете малко време, за да помислите как искате да се справите с това. Отделянето на време за себе си е полезно за вашето здраве, но това да сте мили с другите ще ви помогне да предотвратите натрупването на стрес. Енергията на Вселената може да ви накара да искате да намерите някой, който споделя вашата любов към живота.

Козирог

Днешното подравняване кара хората да се чувстват добре и зле относно романтичните си връзки. Ако искате внимание, но го получавате по начин, който не е това, което искате, опитайте се да не реагирате веднага. Трябва да покажете как се чувствате чрез действия, които означават много за вас. Можете да се справите с чувствата си по положителен начин, като изпращате смислени съобщения, работите по творчески проекти и правите добри неща за другите.

Водолей

Още: Мощно новолуние във Водолей на 17 февруари 2026 сбъдва желанията - прочетете как

Енергиите на Луната днес ще направят взаимоотношенията ви много емоционални, което може да ви накара да се усъмните в нечии мотиви. Когато започнете да изпитвате недоверие, не действайте въз основа на това. Истината често е скрита под повърхността, което може да доведе до недоразумения, причиняващи ненужен стрес. Преди да вземете решение, отделете малко време, за да обмислите ситуацията логично.

Риби

Енергията в момента ви кара да се чувствате ревниви и несигурни, което ви кара да се чувствате неловко, когато чуете нещо. Преди да позволите на несигурността да ви завладее, поемете дълбоко и успокояващо въздух. Това ще ви помогне да се справите със ситуацията с пълна осъзнатост. Вземането на бързи решения за нещата причинява повече стрес, отколкото е необходимо. Когато нещо ви притеснява, е по-добре да кажете това, което имате предвид, отколкото да позволите на страховете си да помрачат преценката ви.