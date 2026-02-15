Оставката на Румен Радев:

Румен Радев обяви кога ще се регистрира в ЦИК за изборите

15 февруари 2026, 15:03 часа 452 прочитания 1 коментар
Румен Радев обяви кога ще се регистрира в ЦИК за изборите

Доскорошният президент Румен Радев съобщи, че съвсем скоро той и неговият екип ще внесат за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) коалиция с ясно име. Държавният глава в периода 2017-2026 г. посочи, че законовият срок ще бъде спазен, и заяви, че ще бъде обявена също програмата на формацията. Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване на партия - такава ще има след вота.

Още: Бивш служебен премиер: Гюров е избор на Румен Радев

Кога ще се регистрира Радев?

Внасянето на регистрация на коалиция с конкретна партия мандатоносител ще стане най-късно на 4 март, обяви доскорошният държавен глава Румен Радев.

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той, цитиран от Нова ТВ, но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.

Още: Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент

Румен Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.

„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още доскорошният президент Радев.

Още: Ивайло Мирчев: Ние сме за "силна България в силна Европа”, не съм убеден, че Радев гледа в същата посока

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
ЦИК Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес