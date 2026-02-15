Румен Радев обяви кога ще се регистрира в ЦИК за изборите

Доскорошният президент Румен Радев съобщи, че съвсем скоро той и неговият екип ще внесат за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) коалиция с ясно име. Държавният глава в периода 2017-2026 г. посочи, че законовият срок ще бъде спазен, и заяви, че ще бъде обявена също програмата на формацията. Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване на партия - такава ще има след вота.

Кога ще се регистрира Радев?

Внасянето на регистрация на коалиция с конкретна партия мандатоносител ще стане най-късно на 4 март, обяви доскорошният държавен глава Румен Радев.

Снимка: БГНЕС

„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той, цитиран от Нова ТВ, но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.

Румен Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.

„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още доскорошният президент Радев.

