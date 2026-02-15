Радев заговори за купуване на гласове, атакува пак модела "Борисов-Пеевски" и обяви две важни цели

"България е пред съдбовен избор – да се отърси веднъж завинаги на предстоящите парламентарни избори от сенките и зависимостите на прехода, или да остане в техен плен неясно докога. Този избор зависи от всеки от нас", обяви доскорошният президент Румен Радев, който официално ще излезе на политическия терен. "Нашата мечта е България да се развива като демократична европейска и правова държава, която работи в интерес на собствените си граждани и има активни позиции в съюзите, от които е част. Като модерна и иновативна икономика, която привлича инвеститори не с евтина работна ръка, а с правила, стандарти и със собствените си постижения", заяви той от Берлин.

Радев след среща с българи в Германия: Ще се изгражда "нова България"

Там Радев се срещна с представители на най-голямата българска общност в ЕС – тази в Германия, които "поставиха редица въпроси и призоваха за реална промяна в начина, по който работят и се отчитат институциите в България", написа доскорошният държавен глава във Facebook.

"Вярвам, че българите зад граница не са и няма да останат безразлични към съдбата на Родината. Вярвам, че следят случващото се в България и ще подкрепят не само промените, които всички очакваме и за които работим, а и процеса на възстановяване и изграждане на нова България, който ни предстои. Преходът прокуди 2 милиона българи от Родината в търсене на по-добър живот в чужбина и една от целите на влизането ни в парламентарната политика е България да се промени така, че те и техните деца да изберат пътя към дома", заяви Радев.

Жесток сблъсък с модела "Борисов-Пеевски"

"Няма да е лесно да постигнем всичко това. Предстои ни жесток сблъсък с модела „Борисов-Пеевски“. В края на м.г. правителството бе принудено да подаде оставка след безпрецедентни многохилядни протести в цялата страна, но олигархията, заграбила огромен публичен ресурс, просмукала се дълбоко в институциите, превзела правосъдието и службите, съвсем няма намерение да отстъпва", пише още доскорошният президент.

По думите му - вече има информация за "раздаване на огромни средства за купуване на гласове, на цели секционни избирателни комисии, мобилизират се различни държавни органи в уродлива и недопустима за европейска държава манипулация на изборния процес, а властта законодателно ограничи правото на глас на българските граждани извън ЕС".

Припомняме, че президентът Илияна Йотова наложи вето на тези промени в Изборния кодекс.

"В последния месец на правителството „Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и се доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта „фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях", твърди Радев.

Затова посочва, че е напуснал президентската институция - "за да отговоря на призива на хилядите българи, които навсякъде из страната настояваха да го направя. Затова стъпвам на политическия терен, за да можем заедно с всички българи, които милеят за Родината, да постигнем 2 важни, стратегически за България цели: да демонтираме отречения управленски модел „Борисов-Пеевски“ и да укрепим държавността и отворим пътя за ускорено развитие на България като модерна просперираща европейска държава".

Никой не обявява листите за изборите, но "много държат аз да го направя"

"Нито една партия все още не е обявила хората, които ще влязат в техните листи за изборите, но много държат аз да го направя, въпреки че всички са наясно как действа завладяната държава и с какви средства за натиск си служи. Ние ще спазим законовия срок и най-късно на 4 март ще регистрираме коалиция, с която да участваме в предстоящите избори този април", обяви Румен Радев: Румен Радев обяви кога ще се регистрира в ЦИК за изборите.

"Много настоятелен е въпросът каква идеология ще следваме. Най-належащият въпрос е демонтажът на управленския модел „Борисов-Пеевски“, който бе отречен от българите в цялата страна. Олигархията не се дели на дясна и лява и отстраняването и от властта ще изисква огромно национално усилие, което да се издигне над политическите пристрастия", посочва той.

