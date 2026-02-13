Ивайло Мирчев: Ние сме за "силна България в силна Европа”, не съм убеден, че Радев гледа в същата посока

Служебният премиер Андрей Гюров е шанс за страната, защото се избегна варианта, при който можеше служебният премиер да е функция от Пеевски. Това каза в студиото на “Панорама” по БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ. Гюров е доказал се във времето независим човек, отбеляза Мирчев. “Ние нямаме нищо общо, държа да го кажа, нито поема отговорност върху това служебно правителство, нито по някакъв начин той е функция от нас като политическа сила”, обясни той.

На консултациите президентът Йотова потвърди приоритетите, които ние дадохме, заяви Мирчев и очерта задачите пред новия служебен премиер. “Договорка нямаше, защото и президентът Йотова, и ние, изложихме един и същи приоритети на консултациите. На първо място, ни трябва много силен вътрешен министър – не на нас като политическа сила, а на страната. Това е този, който има куража да се пребори с купувачите на гласове, този, който има куража да се изправи срещу престъпния модел “Борисов - Пеевски”, който нарежда изборите в България, този, който първо трябва да уволни всички шефове на областни дирекции на МВР, а на второ място – главният секретар на МВР трябва да бъде сменен“, обясни той.

„Областните управители трябва да бъдат сменени, защото част от покупката на гласове става точно по този начин. Нов министър на правосъдието, защото сегашният е доста свенлив. На новият министър на правосъдието, първото, което тя трябва да направи, е да предложи нов изпълняващ функциите на главен прокурор. В момента в кабинета на главен прокурор, има един човек, който се е самонастанил и не мърда оттам. Сложил си е охрана. Всички знаят, че не е главен прокурор. Съдът му казва, че не е главен прокурор, но той продължава да стои там”, каза още Мирчев.

Бъдещите отношения с Радев

Ивайло Мирчев отбеляза, че ПП-ДБ винаги са защитавали позицията за “силна България в силна Европа”. “Така ще продължаваме да правим и сега. Не съм убеден, че Радев гледа в същата посока. Това той трябва да отговори. На този етап ние не сме видели управленската програма, не сме станали свидетели на хората, които ще бъдат там. Във вашето студио не чухме доста категорични отговори за това. Чухме други неща по отношение на Китай и на Русия. Ние не смятаме, че Китай и Русия могат да бъдат добри примери за България. Добрите примери за България са на Запад и те са в Европа“, обясни още Мирчев.

“Трябва да живеем в страна, в която не властва правото на силата, а властва силата на правото. Много трудно е в днешната геополитическа обстановка това да се случи. Патриотизмът трябва да е на първо място за нас. Но българският патриотизъм е на правилното място единствено в Европа, не в Русия, не в Путинова Русия. Бъдещето на България винаги е било в Европа и така ще продължава да бъде. А САЩ могат да бъдат наш партньор тогава, когато силата на правото тържествува”, заяви в предаването “Панорама” на БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Трагедията край Петрохан

Трагедията край Петрохан и Околчица бе използвана по много гнусен политически начин, каза Ивайло Мирчев. И обвини ДАНС, ГДБОП и МВР като цяло, които са имали отношение по случая, че са бездействали в продължение на 5 години. А информацията, поискана от ПП-ДБ за този период така и не е предоставена публично, въпреки че са започнали да излизат много нови факти дори само от предоставените от прокуратурата на парламента документи по разследването за шестимата загинали.