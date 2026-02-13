Румен Христов: Румен Радев е основният ни опонент

Румен Христов от ГЕРБ-СДС заяви, че президентът Румен Радев е основният им опонент на изборите, като подчерта, че партията се бори категорично за първо място, въпреки възможното взаимодействие по определени теми. В предаването „Панорама“ по БНТ Румен Христов от ГЕРБ-СДС коментира избора на служебен министър-председател и позицията на партията.

„Изборът не е наш, а на президентът Илияна Йотова и ние не оспорваме нейното право да реши кого да назначи за министър-председател. След като в „домовата книга“ останаха пет души, тя се спря на него. Това е нейно право. Да се надяваме, че се проведат честни избори, каквито очакваме всички формации в България“, обяви Христов.

За вота на българите в чужбина

Той взе отношение и по въпроса за ограничаването на правото на гласуване в чужбина. „Не бяха направени тези промени и това гласуване, защото ние вече не разчитаме на тези гласове. Факт е, че те спаднаха за ГЕРБ-СДС. Притеснението идваше от Турция, защото там има около 300 и може би и повече български граждани, изселени несправедливо, покрай Възродителния процес. Вие знаете много добре, имаше репортажи и от Националната телевизия, по какъв начин те гласуваха, по колко души в секции, не могат да се попълнят, не знаят младите поколения, не знаят български. IP-адреси с по хиляда заявителя, друг IP-адрес на 100-200 метра също. Имахме притеснение за това, че ще се злоупотреби от тази гледна точка. Така се опитахме да ограничим това. Но нека да подчертая, че ние внесохме предложение в последствие да увеличим броя на секциите от 20 на 30. Но колегите от ПП-ДБ не ни подкрепиха“, каза той.

Христов уточни и конкретните ефекти от ограничаването на секциите в чужбина. „Когато нямаше ограничение на секциите във Великобритания, ние получихме 21 хиляди гласа, всички партии имам предвид. Когато имаш ограничения, бяха 20 хиляди. Става дума за около 1000 души. Не е нещо, което да ограничи голям наплив. В Америка нещата са също комплицирани. Огромна държава, трудно се разкриват секции. Има случаи 40 души да са дали заявка за секция, а да са гласували по-малко от 30“, каза лидерът на СДС.

По отношение на сътрудничеството на СДС с ГЕРБ и дали ще са пак заедно на изборите, Христов обясни, че прдстои това решение. „На 21-ви, СДС ще има Национален съвет на партията, като чели нагласата е такава, но нека не предрешавам нещата. На 21 ще вземем решението“, обяви той.

Румен Радев - опонент №1 на ГЕРБ-СДС

Христов коментира и отношението спрямо Румен Радев. По думите му, досегашният президент ще бъде основен опонен на предстоящите избори. „Той ни е основният опонент на тези избори. Основен, защото ние се борим за първо място, категорично“, уточни Христов. Лидерът на СДС подчерта, че въпреки конкуренцията с Радев, е възможно взаимодействие по определени теми, като реформата в съдебната система остава ключов приоритет.

По въпроса дали Делян Пеевски е вечен съюзник на ГЕРБ-СДС, той отговори: „Пеевски и сега не ни е вечен съюзник, той ни подкрепяше по големи теми като бюджет, Шенген, еврозона и т.н. Но в бъдещ парламент, ако говорим за европейското бъдеще на България и получаваме от него и по-скоро парламентарната му група подкрепа, ние няма да откажем.“

Случаят „Петрохан“ оставя тежка травма, разделение и недоверие в българското общество, подчерта Румен Христов. „Травма, разделение и недоверие – три тежки удара за нашето общество.“