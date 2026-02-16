Зодиите, за които тази седмица (16-22 февруари) ще бъде най-късметлийската за 2026 г.

За пет зодии седмицата от 16 до 22 февруари ще бъде период на най-голям късмет през 2026 г. За тях този период отваря нови възможности за съзнателно движение напред, което ще им помага да вземат решения, укрепващи вътрешната им сила. Слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари носи неочаквани открития и промени във възприятието. Луната в Риби подпомага емоционалното възстановяване и възстановява вярата във възможностите.

Водолей

Слънчевото затъмнение във вашия знак променя обичайните правила на играта. Енергията на седмицата може да изглежда напрегната, но именно това ви тласка уверено да застанете под светлината на прожекторите. Средата на седмицата, когато Слънцето се свързва с Меркурий и Венера, носи вдъхновение и възможност да отделите време за себе си. Това е отлично време за малки радости, грижа за себе си и възстановяване на вътрешния баланс. Енергията на Риби помага за заздравяването на стари рани, а Луната в Телец в края на седмицата ви позволява да демонстрирате сила и устойчивост.

Риби

Влизането на Слънцето във вашия знак на 18 февруари бележи началото на вашия сезон. Преди това, слънчево затъмнение във Водолей ви помага да придобиете независимост и увереност в решенията си. Циклите приключват, отваряйки пространство за новото. Луната в Овен носи решителност, а Луната в Телец предлага шанс за създаване на нови контакти и укрепване на съществуващите връзки. Този период изисква способността да балансирате вътрешната тишина и взаимодействието с другите, за да се възползвате максимално от всички възможности.

Овен

С транзита на Сатурн през вашия знак, чувствате, че е време да се обърнете към това, което вече не работи. Слънчевото затъмнение подчертава нуждата от промяна и обновена перспектива. Сезонът на Рибите носи мир и възможност за презареждане. Луната във вашия знак повишава увереността, а Луната в Телец в края на седмицата ви позволява да практикувате грижа за себе си и да се съсредоточите върху собствените си нужди. Тази седмица изисква смелост, но отваря пътя към по-съзнателни и продуктивни действия.

Дева

Затъмнението във Водолей набляга на вътрешната работа и развитието на скрити таланти. Луната в Риби засилва емоционалната дълбочина и готовността да слушате другите. Енергията на седмицата е благоприятна за съзнателна комуникация, подкрепа на близки и изграждане на доверие. Луната в Овен ви напомня да преследвате целите си, а Луната в Телец предлага възможност да организирате практическите аспекти на бъдещите действия. Това е време, когато вътрешните ресурси ви помагат да действате ефективно и уверено.

Лъв

За вас връзка на Слънцето и Венера в Риби смекчава напрежението на затъмнението, а транзитът през Водолей отваря нови перспективи за реализиране на идеи и проекти. Лунните цикли в Риби и Овен насърчават проявата на потенциал и смелост. Луната в Телец помага за фокусиране върху важни задачи и приоритизиране. Тази седмица е благоприятна за стратегическо планиране и внимателно разпределение на усилията за постигане на желаните резултати без претоварване.

