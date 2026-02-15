Спорт:

Бивш служебен премиер: Гюров е избор на Румен Радев

15 февруари 2026, 8:07 часа 519 прочитания 0 коментара
Бивш служебен премиер: Гюров е избор на Румен Радев

Предварително беше ясно, че Андрей Гюров ще бъде избран за служебен министър-председател, но той не е избор на Илияна Йотова, а на Румен Радев.

Тази теза застъпи проф. Георги Близнашки, сам бивш служебен премиер.

Служебното правителство е било подготвено

Още: Ивайло Мирчев: Ние сме за "силна България в силна Европа”, не съм убеден, че Радев гледа в същата посока

Според него БСП се опитват да застанат до "Продължаваме Промяната – Демократична България" и затова идва и изказването, че Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер. Но истината е, че предварително беше ясно, че Гюров ще заеме този пост, категоричен е Близнашки.

"Мисля, че дори и служебното правителство е било подготвено. Просто се стигна до разтягане във времето", посочи той.

Близнашки беше категоричен, че лужебният премиер не трябва много да говори, като той няма правомощия нито да смени състава на ВСС, нито да направи правосъдна реформа, предаде Нова тв.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Хората ще гласуват за Радев без да знаят какви са идеите му

Още: На прага на новото служебно правителство: Кои са вероятните министри в кабинета "Гюров"?

"Около Румен Радев се групират най-ретроградните кръгове в българското общество", каза още Близнашки и заяви, че интервюто на вече бившия президент пред Обществената телевизия не е дало яснота.

"Хората ще гласуват за неговите лампази, не за идеите на Радев, които не знаят какви са. Те искат силна ръка. Скептичен съм, че този тип управление, което ни готвят, ще има дългосрочен ефект", заяви бившият служебен премиер.

По думите му предстоящата предизборна кампания ще бъде много тежка, а Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот.

"Всичко, което трябва да се направи за честни избори, трябва да се направи предваретилно. Най-добре е да не се появявт полицейски структури пред секциите", каза Близнашки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Георги Близнашки служебно правителство Румен Радев Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес