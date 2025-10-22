Любовен съвет за всяка зодия за 23 октомври 2025

Научете какво ви очаква този четвъртък, 22 октомври 2025, според зодията.

Овен

Любовта се нуждае от вашите уши, а не от съвети, днес. Ако сте необвързани, не се опитвайте да оправите всичко с един разговор; просто слушайте и общувайте. В една връзка партньорът може просто да иска да се почувства чут; обаче, изцелението трябва да настъпи, преди да бъдат дадени каквито и да било отговори. Нека има тишина, ако има такава. Паузата понякога казва сто пъти повече от дълъг разговор. Вашето спокойно внимание ще даде на някого вида подкрепа, която той или тя търси днес.

Телец

Няма нужда да изглеждате добре или да се държите добре днес. Ако сте необвързани, позволете им да видят истинската ви версия, а не изпипаната ѝ версия. Истинското ви аз е по-привлекателно, отколкото си мислите. Ако сте обвързани, спрете да се вманиачавате в малки недостатъци и се опитайте да видите голямата картина. Вашият партньор е просто човек, като вас. Не очаквайте спретнати отговори или фиксирани настроения - нека бъдат малко разхвърляни. Любовта никога не е била предназначена да бъде безупречна.

Близнаци

Много държите да давате на другите много шансове. Наистина ли давате такъв на себе си? Ако сте необвързани, бъдете добри към сърцето си; не бързайте. Ако вече сте във връзка, е нормално да поискате почивка, ако се чувствате уморени. Не се преструвайте, че сте добре, ако не сте. Първо говорете нежно със себе си и тогава връзките ви ще се почувстват по-леки и по-реални. Започнете този процес, като се отнасяте към себе си така, както бихте искали другите да се отнасят с вас.

Рак

Може да се чувствате принудени да действате бързо, но днес ви моли да спрете и да отделите минутка. Ако сте необвързани, не бързайте с отговора си, независимо дали е „да“ или „не“. Оставете чувствата си да се успокоят. Ако сте отдадени на връзка, не насилвайте разговора твърде силно и твърде бързо. Понякога разделянето ще ви помогне да прочистите главата си, позволявайки на сърцето си да има няколко часа, за да помисли спокойно. Спокойният ум винаги взема по-добри решения в любовта.

Лъв

Обикновено силата се проявява. Но днес автентичната интимност извира, когато човек разкрие какво се крие отвътре. Когато си сам, може би това ще накара някого да дойде при теб, ако споделиш страховете си. Когато си във връзка, разкрий на партньора си неща, които обикновено криеш от него. Не става въпрос за това да я направиш перфектна; става въпрос за това да бъдеш истински. Искаш той да види и меката страна. Не е нужно винаги да носиш смелата страна. Реалността е по-дълбока.

Дева

Обикновено искате да изглеждате контролиращи, но днес може би ще си признаете, че имате нужда от утеха. Ако сте необвързани, кажете на някого винаги, когато се съмнявате. Това може да е началото на нещо смислено. Ако сте във връзка, не позволявайте на партньора си да гадае; просто го кажете. Кажете каквото искате без чувство за вина. Чувствата ви са важни. Ако и двамата говорите честно, любовта може да стане още по-силна. Не крийте нуждата си в името на мира. Кажете го точно такова, каквото е.

Везни

Чарът е силен; но днес се изисква честност, а не учтивост. Необвързани? Не се придържайте към хубави думи; казвайте това, което е истинско. Това може да отвори още по-добра врата. Ако сте привързани, нещо трябва да се промени в обичайните ви отговори. Говорете от чувство, а не от рутина; никога не е нужно да има перфектни думи, само истински от сърцето ви. Нека вашият спътник чуе тези истински думи, дори и да звучат просто.

Скорпион

Една обикновена забележка или кратко послание може да има по-голяма тежест, отколкото очаквате, може би дори да промени живота ви. Ако сте необвързани, върнете това съобщение или бележка на този, който подсъзнателно ви обръща внимание. В една връзка, въпросът „Как си?“ или леко докосване на лицето на някого може да се превърне в ключов момент; трудът не е нужно да се полага на големи поводи. Любовта започва в малките кътчета на деня. Бъдете бдителни. Нещо просто може да се превърне в нещо доста дълбоко.

Стрелец

Обикновено действате директно, но днес нещо може да се почувства различно към някого или нещо. Ако сте необвързани, първото ви влюбване в миналото не е задължително да се чувства по същия начин днес във вашата психика. Ако сте във връзка, някои вътрешни проблеми може да изискват вливане на нещо ново в ежедневното им лате. Утолете това чувство и не го задържайте. Нямате никакви задължения към никого да представяте тройна професионална фиксирана версия на себе си.

Козирог

Днес няма нужда да тичате около някого и да доказвате нещо. Ако сте необвързани, наистина се съсредоточете върху някой, който носи мир, а не хаос. Ако обаче във връзка все още чувствате желание да се състезавате или да се напъвате, не забравяйте, че любовта не е състезание; не е въпрос на доказване. Познавайте безопасни чувства с партньора си, а не чувства, свързани с изпитания. Близостта е освежаваща с истинския човек, а не изтощителна. Отидете на места, където сърцето ви е здраво, а не винаги е подлагано на изпитания.

Водолей

Оставете много чувства да се леят по пътя ви днес и това е напълно нормално. Ако сте необвързани, не крийте никакви емоции, изпълнени с чувства, в стремежа си просто да изглеждате спокойни. Покажете ги открито. Ако имате партньор или сте обвързани, продължете напред и се откажете от срамежливостта си. Кажете на глас какво може да ви притеснява, дори ако по някакъв начин може да звучи нелогично или разпокъсано. Те не искат нито безупречен човек, нито представител.

Риби

Днес може да се наложи известно време сами за вас или за вашия партньор. Ако сте необвързани, не прекалявайте с мълчанието на някого. То може да не означава, че нещо не е наред. Когато сте в партньор обаче, пространството, дадено на другия, може да е хлъзгава стъпка към сближаване. Не го приемайте лично. Тази малка крачка назад ще създаде пространство, в което хората да се оправят по-ясно с изграждането на тази връзка по-късно. Поддържайте тази връзка открита, дори когато думите са малко.