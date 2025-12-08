Лайфстайл:

Втори опит: Новият бюджет за 2026 г. е внесен в парламента

Законопроектът за държавния бюджет и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. са внесени в Народното събрание. Трите бюджетни закона по-рано бяха одобрени и от синдикатите, и бизнеса при обсъждането им от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Само от Асоциацията на индустриалния капитал в България се въздържаха от подкрепа за бюджета. Причината - автоматизмите за заплатите в публичния сектор са отложени само с година. Още: Отцепен периметър, МВР и НСО: Пеевски се разхожда "сред хората" в Кърджали (ВИДЕО)

Какво следва?

Така новите варианти на проектобюджетите вече са в Народното събрание. Утре (9 декември) ще бъдат обсъждани от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Във вторник "ДПС-Ново начало" готви митинги на свои симпатизанти на различни места в страната. Събитията са под мотото "НЕ на омразата!".

Междувременно опозицията, която настоява за оставка на кабинета "Желязков", готви нов голям протест в София за сряда, 10 декември. Още: "Не е време да напускаме кораба": Желязков изобщо не мисли за оставка

Ивайло Анев
