3,05 долара за галон бензин еквивалент А95 – това е цената на бензина в САЩ през ноември, 2025 година, съгласно официалната статистика на Бюрото по транспортна статистика. Бюрото е статистическата агенция на американското транспортно министерство. Спрямо ноември, 2024 година, цената е същата – 3,05 долара за галон.

По-важното обаче – като абсолютна стойност бензинът в САЩ вече е на по-ниска цена от този в Русия. Такова нещо не е виждано от 2021 година, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA. Според популярната платформа Trading Economics, през ноември руският еквивалент на А95 е средно 83 цента за литър. Само че същият бензин в САЩ е средно между 80 и 81 цента на литър – един галон е равен на 3,78 литра. Това значи 2,9% разлика в цената.

Припомняме, че към днешна дата американският лек суров петрол струва малко над 60 долара за барел. Най-разпространеният руски сорт "Уралс" върви с около 10 долара по-ниско, но стартиралата от август, 2025 година украинска въздушна кампания на систематични удари по руски рафинерии извадиха от строя между 20 и 30 процента от руските възможности за рафиниране на суров петрол според различни оценки. Иначе, съгласно действащия таван на руския петрол, въведен от ЕС, цената на руското черно злато е 15% по-ниска от средната цена на износа на петрол на световните пазари за предходните 3 месеца на световните пазари - Още: Динамичен таван за цената на руския петрол: Кога влиза в сила и как ще се изчислява?

Ако вече бъде направено изчисление като покупателна стойност - колко бензин може да си купиш със средната заплата в Русия и колко в САЩ, разликата ще стане още по-очебийна.

