След срещата на Зеленски, Макрон, Мерц и Стармър: Скептицизъм по точки от мирния план на САЩ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе разговори в Лондон с британския министър-председател Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на 8 декември. Лидерите обсъдиха най-новия план за мир в Украйна, актуализиран по време на преговорите между украински и американски официални лица във Флорида миналата седмица. Към този час разговорите между евролидерите са приключили. В кратък коментар преди тях Стармър заяви: "Ние подкрепяме Украйна“, а Зеленски каза: "Трябва да вземем някои важни решения“.

🇬🇧BREAKING:



“THE DESTINY OF UKRAINE IS TO BE SAVED.” PEACE TALKS BEGIN IN LONDON



Zelensky, Starmer, Merz and Macron have gathered in London for a new round of peace negotiations.



The first statements are already in.



⏯️The UK Prime Minister opened his address to Zelensky… https://t.co/oLk8ri3vQL pic.twitter.com/iVbTsB4cz2 — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

В неделя вечерта американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговарящите от Украйна са харесали новия план за мир, но че Зеленски още не го е прочел. Това накарало републиканеца да бъде "разочарован". Президентът на нападнатата от Русия страна обаче отвърна, че някои неща не са за по телефона и че ще изчака лично секретарят на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрий Хнатов да го информират за новите предложения.

🚨BREAKING: EUROPEAN LEADERS ARRIVE IN LONDON — STARMER WARMLY WELCOMES MERZ, MACRON AND ZELENSKY



European leaders have arrived in London, where Keir Starmer gave an especially warm welcome to Friedrich Merz, Emmanuel Macron and Volodymyr Zelensky.



Together, they will discuss… pic.twitter.com/Q1gJuRniAl — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Основните акценти от изказванията на Зеленски, Стармър, Мерц и Макрон

Киър Стармър посрещна Зеленски на "Даунинг Стрийт" рано следобед и обеща, че всяко споразумение за мир трябва да включва „твърди“ гаранции за сигурността на Украйна.

"Ние подкрепяме Украйна и подчертаваме, че всяко примирие трябва да бъде справедливо и трайно, а решенията за Украйна трябва да се вземат от самата Украйна", каза Стармър. Лондон ще подкрепи Киев както във войната и защитата от Русия, така и на преговорната маса, подчерта британският премиер.

Guaranteeing real security is always a shared challenge and a shared effort. Thank you for your support!



🇩🇪🇬🇧🇺🇦🇫🇷@bundeskanzler@Keir_Starmer@EmmanuelMacron pic.twitter.com/vqLTqyGIW7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че съюзниците на Украйна имат „много карти“ в ръцете си преди мирните преговори - препратка към думите на Тръмп от края на ноември, че Зеленски "няма карти". Американският президент ги изрече и през февруари при скандала в Овалния кабинет.

Макрон заяви, че преговорите в Лондон имат за цел да се намери „конвергенция“ между САЩ, европейските и украинските съюзници по отношение на евентуално мирно споразумение, което да сложи край на руската инвазия. Всички страни биха могли да преминат към „нова фаза“, в която да се стремят да осигурят „най-добрите възможни условия за Украйна, за европейците и за колективната сигурност“, добави той, цитиран от France24.

Снимка: Getty Images

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче изрази скептицизъм по отношение на „някои от подробностите, които виждаме в документите, идващи от американската страна“, предаде BBC.

Преди това Володимир Зеленски каза пред Bloomberg, че териториалният въпрос все още не е решен, а именно съдбата на Донбас. Русия многократно е отказвала да направи компромис по основните си искания, които включват забрана за присъединяване на Украйна към НАТО, пълно изтегляне на украинските сили от частично окупираната Донецка област в източната част на страната и ограничаване на размера на армията на Украйна – условия, които Киев отхвърля.

По-късно днес Зеленски трябва да пресече Ламанша и да отпътува за Брюксел, където ще се срещне с официални лица от НАТО, включително генералния секретар Марк Рюте, и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

