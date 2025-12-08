След срещата на Зеленски, Макрон, Мерц и Стармър: Скептицизъм по точки от мирния план на САЩ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе разговори в Лондон с британския министър-председател Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на 8 декември. Лидерите обсъдиха най-новия план за мир в Украйна, актуализиран по време на преговорите между украински и американски официални лица във Флорида миналата седмица. Към този час разговорите между евролидерите са приключили. В кратък коментар преди тях Стармър заяви: "Ние подкрепяме Украйна“, а Зеленски каза: "Трябва да вземем някои важни решения“.
🇬🇧BREAKING:— NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025
“THE DESTINY OF UKRAINE IS TO BE SAVED.” PEACE TALKS BEGIN IN LONDON
Zelensky, Starmer, Merz and Macron have gathered in London for a new round of peace negotiations.
The first statements are already in.
⏯️The UK Prime Minister opened his address to Zelensky… https://t.co/oLk8ri3vQL pic.twitter.com/iVbTsB4cz2
В неделя вечерта американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговарящите от Украйна са харесали новия план за мир, но че Зеленски още не го е прочел. Това накарало републиканеца да бъде "разочарован". Президентът на нападнатата от Русия страна обаче отвърна, че някои неща не са за по телефона и че ще изчака лично секретарят на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб Андрий Хнатов да го информират за новите предложения.
🚨BREAKING: EUROPEAN LEADERS ARRIVE IN LONDON — STARMER WARMLY WELCOMES MERZ, MACRON AND ZELENSKY— NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025
European leaders have arrived in London, where Keir Starmer gave an especially warm welcome to Friedrich Merz, Emmanuel Macron and Volodymyr Zelensky.
Together, they will discuss… pic.twitter.com/Q1gJuRniAl
Основните акценти от изказванията на Зеленски, Стармър, Мерц и Макрон
Киър Стармър посрещна Зеленски на "Даунинг Стрийт" рано следобед и обеща, че всяко споразумение за мир трябва да включва „твърди“ гаранции за сигурността на Украйна.
"Ние подкрепяме Украйна и подчертаваме, че всяко примирие трябва да бъде справедливо и трайно, а решенията за Украйна трябва да се вземат от самата Украйна", каза Стармър. Лондон ще подкрепи Киев както във войната и защитата от Русия, така и на преговорната маса, подчерта британският премиер.
Guaranteeing real security is always a shared challenge and a shared effort. Thank you for your support!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2025
🇩🇪🇬🇧🇺🇦🇫🇷@bundeskanzler@Keir_Starmer@EmmanuelMacron pic.twitter.com/vqLTqyGIW7
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че съюзниците на Украйна имат „много карти“ в ръцете си преди мирните преговори - препратка към думите на Тръмп от края на ноември, че Зеленски "няма карти". Американският президент ги изрече и през февруари при скандала в Овалния кабинет.
Макрон заяви, че преговорите в Лондон имат за цел да се намери „конвергенция“ между САЩ, европейските и украинските съюзници по отношение на евентуално мирно споразумение, което да сложи край на руската инвазия. Всички страни биха могли да преминат към „нова фаза“, в която да се стремят да осигурят „най-добрите възможни условия за Украйна, за европейците и за колективната сигурност“, добави той, цитиран от France24.
Снимка: Getty Images
Германският канцлер Фридрих Мерц обаче изрази скептицизъм по отношение на „някои от подробностите, които виждаме в документите, идващи от американската страна“, предаде BBC.
Преди това Володимир Зеленски каза пред Bloomberg, че териториалният въпрос все още не е решен, а именно съдбата на Донбас. Русия многократно е отказвала да направи компромис по основните си искания, които включват забрана за присъединяване на Украйна към НАТО, пълно изтегляне на украинските сили от частично окупираната Донецка област в източната част на страната и ограничаване на размера на армията на Украйна – условия, които Киев отхвърля.
По-късно днес Зеленски трябва да пресече Ламанша и да отпътува за Брюксел, където ще се срещне с официални лица от НАТО, включително генералния секретар Марк Рюте, и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
