Въпросът за Донбас не е решен: Зеленски отвърна на Тръмп защо не е "прочел" мирния план на САЩ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон на 8 декември, за да се срещне с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в контекста на подновените усилия за уреждане на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г. Така европейските партньори на Киев се опитват да координират стратегията си в отговор на новия мирен план на Щатите.

„Срещи и координационни разговори с нашите европейски партньори са в дневния ред“, заяви Зеленски в своя Telegram канал при пристигането си. „Ние координираме усилията си, за да сложим край на тази война с достоен мир за Украйна. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана".

Зеленски: Гаранциите за сигурност и статутът на Донбас не са договорени

Европейските лидери изразиха в частни разговори опасения, че са изключени от преговорите. Първоначалният 28-точков мирен план, изготвен от пратеника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф под влиянието на Кремъл и представен миналия месец, налагаше тежки условия на Украйна.

Макар че първоначалното предложение беше преразгледано в последващите преговори, които САЩ проведоха поотделно с Украйна и Русия, Зеленски заяви пред Bloomberg, че „чувствителни въпроси“ като гаранциите за сигурност и статутът на източните региони на Украйна все още не са договорени.

„Има визии на САЩ, Русия и Украйна – и ние нямаме единно мнение по въпроса за Донбас“, заяви Зеленски в телефонно интервю за изданието. Президентът заяви, че целта му е да постигне отделни споразумения за гаранции за сигурност със западните партньори, по-специално с Вашингтон.

Русия многократно е отказвала да направи компромис по основните си искания, които включват забрана за присъединяване на Украйна към НАТО, пълно изтегляне на украинските сили от частично окупираната Донецка област в източната част на страната и ограничаване на размера на армията на Украйна – условия, които Киев отхвърля.

Зеленски не е чул последните промени в мирния план заради риск от подслушване

Миналата седмица секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров посети САЩ, за да продължи преговорите по мирния план с американската страна. Пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, също се срещнаха с руския диктатор Владимир Путин в Москва на 2 декември, въпреки че срещата не доведе до пробив.

Зеленски сега очаква от Рустем Умеров и началника на Генералния щаб Андрий Хнатов "подробна информация за всичко, което е било казано на американските пратеници в Москва, и за нюансите, които американците са готови да променят в преговорите с нас и с руснаците“, заяви Зеленски в социалните мрежи на 7 декември.

Тръмп вече обвини Зеленски, че не е прочел измененията в мирния план, но поради риск от подслушване Рустем Умеров ще достави лично документите от САЩ и ще обясни подробностите от преговорите, обясняват от Киев. "Някои въпроси могат да бъдат обсъдени само лично", аргументира се украинският президент.

Въпросът за териториалния контрол остава най-трудният. Първоначалният документ беше съкратен от 28 на 20 точки, но след срещите в Москва и дискусиите във Флорида са направени още промени.

Доналд Тръмп дори намекна, че Зеленски забавя мирните усилия. Междувременно Владимир Путин продължава да отказва прекратяване на огъня. Според американския лидер обаче руснаците били съгласни с новия план - нещо, което самият Путин отрече, като каза, че е отхвърлил части от проектоспоразумението: Планът на САЩ за мир в Украйна бил в 4 части, Путин призна как е отхвърлил някои.

Отделно от това Зеленски заяви, че Умеров и Гнатов ще представят изчерпателен доклад за мирните преговори при завръщането си в Европа, тъй като „някои въпроси могат да бъдат обсъдени само лично“.

Според France24 Вашингтон засилва натиска върху Зеленски, като го притиска да подпише мирно споразумение възможно най-скоро. Но Украйна не може да се съгласи на нищо, без да обсъди подробностите. Според източник на изданието Путин няма да подпише никакво споразумение без отстъпки по отношение на Донбас, а Киев няма намерение да предава земята си на автократ.

Зеленски отива и в Брюксел при Рюте и Фон дер Лайен

След посещението си в Лондон Зеленски се очаква да отпътува за Брюксел по-късно на 8 декември, за да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според украинския президент предстоящите преговори с европейските партньори ще засягат още подкрепата за противовъздушната отбрана и дългосрочната финансова помощ за Киев: 210 млрд. евро заем за Украйна с руски пари: Колко ще плати България, ако Русия съди ЕС?