08 декември 2025, 17:37 часа 271 прочитания 0 коментара
Треньорът на Добруджа говори за трансферната селекция и отсече: Почти обезличихме ЦСКА 1948

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов даде своето мнение след равенството на ЦСКА 1948 в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът съжаляваше, че възпитаниците му се на успели да се наложат над "червените". Наставникът на добричлии коментира предстоящата зимна трансферна селекция. Той разкри, че ще има раздели и новопривлечени. Орела направи и кратък анализ на представянето на Добруджа до момента.

Орела след равенството между ЦСКА 1948 и Добруджа

"По-скоро съм разочарован, че точките можеха да са 3. На фона на това, което представихме като игра, имахме реален шанс да спечелим. Това ни е първи положителен резултат на чужд терен. И ние направихме грешки, но нашият отбор си игра добре. Имало е мачове, в които не сме толкова концентрирани, но в крайна сметка трябва да се мъчат да играят футбол", заяви Атанасов след хикса между ЦСКА 1948 и Добруджа.

"Изиграхме и други силни мачове, в които не успяхме да победим. В мача със Спартак Варна играхме най-силно. Съставът на ЦСКА 1948 е много добър откъм селекция. Ние почти обезличихме начина, по който играят.", допълни той.

"На нас ни предстоят финалните двубои срещу отбори от нашата черга и конкуренти за изпадане. Ще има хора, които ще освободим, и хора, които ще вземем. Искаме да надградим в атака. Ние ще преценим кого да освободим след последния мач на 14 декември с Ботев Враца за Купата, където имаме амбиции да продължим, но не на всяка цена. Купата не е приоритет за Добруджа, но ще се мъчим да спечелим мача.", завърши Орела.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Добруджа ФК ЦСКА 1948 Първа лига
