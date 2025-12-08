Туск взриви X с най-показваното политическо послание - за Тръмп и Путин

Публикация в социалната мрежа X на полския министър-председател Доналд Туск се превърна в най-показвания политически коментар в света през уикенда. Полски изследователи съобщиха това още при 20 милиона преглеждания на поста, а към настоящия момент туитът е бил показан на потребителите по света цели 37 милиона пъти. Коментарът на Туск е в отговор на новата стратегия за национална сигурност на САЩ, която остро критикува Европа.

В нея вече с най-суров тон се говори не за Русия или Китай, а за съюзниците на Вашингтон от Европейския съюз. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че корекциите, които бележат радикално отклонение от предишната политика на Щатите, са „до голяма степен в съответствие“ с визията на Москва.

Още: Нарочно или не, Тръмп даде голямо предимство на Путин в преговорите за Украйна (ВИДЕО)

Туск към САЩ: "Европа е вашият най-близък съюзник, а не ваш проблем"

Затова Туск се обърна към „скъпите си американски приятели“ и заяви: „Европа е вашият най-близък съюзник, а не ваш проблем“. Той подчерта последните 80 години история на трансатлантическия алианс и посочи, че САЩ и Европа имат „общи врагове“.

„Трябва да се придържаме към това, това е единствената разумна стратегия за нашата обща сигурност. Освен ако нещо не се е променило“, заключи министър-председателят на Полша.

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025

Още: НАТО се разпада: Тръмп действа по начин, който го предполага

Илон Мъск разпространи коментара сред анти-ЕС реторика

Неговото собствено съобщение в социалната мрежа X е било споделено над 11 хиляди пъти, но сред споделящите е и самият собственик на X Илон Мъск, който разпространи коментара до много по-широка аудитория.

Мъск сподели съобщението на заедно със свой коментар, в който се пошегува, че „ако съчетаете Доналд Тръмп и Илон Мъск, получавате...“ Доналд Туск.

Още: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Изпълнителният директор на SpaceX и доскорошен активен съюзник на Тръмп в администрацията публикува поста си сред редица анти-ЕС съобщения, в които призовава за премахването на блока. „Обичам Европа, но не и бюрократичното чудовище, което е ЕС“, добави Мъск.

Снимка: Доналд Туск, president.gov.ua

Всичко това доведе до контраатака от полския външен министър Радослав Сикорски. „Отиди на Марс“, написа той в X, обръщайки се към Мъск. "На червената планета не цензурират нацисткия поздрав“, добави полският топ дипломат.

Още: "Отиди на Марс!": Полша отговори на Мъск за закриване на ЕС

Междувременно изследователи от полската компания Res Futura Data House изчислиха, че коментарът на Туск е имал най-високото ниво на глобално участие по социално-политически теми на 6 и 7 декември, далеч по-високо от коментарите на Мъск, унгарския премиер Виктор Орбан и върховния дипломат на ЕС Кая Калас.

Към неделя вечерта коментарът на Мъск е бил видян от над 23 милиона притежатели на X акаунти, а този на Туск – от над 29,1 милиона, според публичните статистики на платформата, цитирани от TVP World.

Още: Туск: Основата на НАТО е солидарността, а не егоизмът