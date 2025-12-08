Килиан Мбапе е със счупване: Ще играе ли звездата в Шампионска лига?

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе си счупи пръст на лявата ръка по време на загубата с 0:2 от Селта Виго в 15-ия кръг на испанското първенство. Информацията съобщават от COPE. Нападателят е получил контузията в края на първото полувреме след сблъсък със защитника Оскар Мингеза. Въпреки това атакуващият състезател ще продължи да играе, след като лекарите са превързали пръста му.

Килиан Мбапе си счупи пръст на лявата ръка

Така 26-годишният французин ще играе срещу Манчестър Сити в шестия кръг на Шампионската лига. Мачът ще се проведе в сряда, 10 декември. Началният час е 22:00 часа. Мбапе е изиграл 21 мача за Реал Мадрид във всички състезания през сезон 2025/26, отбелязвайки 25 гола и давайки 4 асистенции.

🚨 JUST IN: Kylian Mbappé fractured his finger vs Celta Vigo, but he will PLAY vs Man. City. @miguelitocope ✅ pic.twitter.com/fRuFaw3420 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 8, 2025

Междувременно стана ясно, че ръководството на "кралете" е провело дълга среща веднага след поражението на столичани с 0:2 у дома срещу Селта Виго в неделя вечерта в двубой от Примера дивисион. Предмет на разговора е било бъдещето на старши треньора на „белите“ Шаби Алонсо, съобщава „Ел Мундо Депортиво“ в понеделник.

За момента е било взето решение той да води отбора в двубоя срещу Манчестър Сити от основната фаза в Шампионската лига през тази седмица. На срещата е обсъдено, че отношенията между Алонсо и футболистите „не могат да бъдат поправени“.

„Ел Мундо“ пише още, че Зинедин Зидан и Юрген Клоп са сред обсъжданите имена за нов треньор на 15-кратния клубен шампион на Европа. Мадридчани заемат второ място в класирането в Примера дивисион и изостават на 4 точки зад лидера Барселона.

