Лайфстайл:

Катапулт е убил руски военен пилот и навигатора му, докато самолетът е бил на земята

08 декември 2025, 18:03 часа 199 прочитания 0 коментара
Катапулт е убил руски военен пилот и навигатора му, докато самолетът е бил на земята

"Вчера (7 декември) системата за катапултиране на бомбардировач от един от авиационните ни полкове, скрит в хангар-убежище, се е задействала (непредвидено). Пилотът и навигаторът са получили несъвместими с живота наранявания. На мястото работи правителствена комисия". Съобщението е не от кого да е, а от Иля Туманов - Z-блогърът Fighterbomber, пенсиониран руски военен пилот, който поддържа сериозни връзки с руските военновъздушни сили (ВВС).

Още: Пилот пострада след катапултиране от Су-25 край авиобаза "Безмер"

Интересен факт - на руски език "туман" означава мъгла. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Туманов злорадства и, че украински Су-27 е бил свален, а пилотът - подполковник Евгений Иванов - е загинал. Съобщението е от телеграм канала на украинските ВВС, като там пише, че Иванов е бил част от 39-та украинска тактическа авиационна бригада, а обстоятелствата около смъртта му се изясняват.

Още: Руски пилот, участвал в смъртоносни атаки по Украйна, е открит мъртъв (СНИМКА 18+)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
руски пилоти катапулт война Украйна украински пилот
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес