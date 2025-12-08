Катапулт е убил руски военен пилот и навигатора му, докато самолетът е бил на земята

"Вчера (7 декември) системата за катапултиране на бомбардировач от един от авиационните ни полкове, скрит в хангар-убежище, се е задействала (непредвидено). Пилотът и навигаторът са получили несъвместими с живота наранявания. На мястото работи правителствена комисия". Съобщението е не от кого да е, а от Иля Туманов - Z-блогърът Fighterbomber, пенсиониран руски военен пилот, който поддържа сериозни връзки с руските военновъздушни сили (ВВС).

Интересен факт - на руски език "туман" означава мъгла.

Туманов злорадства и, че украински Су-27 е бил свален, а пилотът - подполковник Евгений Иванов - е загинал. Съобщението е от телеграм канала на украинските ВВС, като там пише, че Иванов е бил част от 39-та украинска тактическа авиационна бригада, а обстоятелствата около смъртта му се изясняват.

